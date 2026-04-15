توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

مانو كونيه لاعب روما

يستعد نادي مانشستر يونايتد لإجراء تدعيمات قوية في خط الوسط خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع ظهور فرصة محتملة للتعاقد مع مانو كونيه لاعب روما.

وبحسب تقارير صحفية، يواجه نادي روما ضغوطًا مالية تجبره على إتمام صفقة بيع كبيرة قبل 30 يونيو، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل أحد نجومه، وعلى رأسهم كونيه.

ويخطط مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين على الأقل في وسط الملعب هذا الصيف، خاصة بعد تأكد رحيل كاسيميرو بنهاية عقده، إلى جانب اقتراب مانويل أوجارتي من مغادرة الفريق بعد موسم غير مقنع.

ويظل إليوت أندرسون الهدف الأول لإدارة يونايتد، إلا أن مانشستر سيتي يتقدم في سباق التعاقد معه، ما يدفع النادي للبحث عن بدائل قوية، من بينها كونيه.

ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو"، فإن مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم اللاعب، خاصة مع إمكانية رحيله مقابل نحو 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني)، في ظل حاجة روما لتحقيق توازن مالي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث أكدت الصحفية فرانشيسكا تيودوري أن الصفقة قد تتم بنهاية الموسم.

وشارك كونيه في 34 مباراة مع روما هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما يمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2029.

ويُعد اللاعب الدولي الفرنسي، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب بلاده، أحد الأسماء المرشحة للظهور في كأس العالم 2026، ما يزيد من قيمته في سوق الانتقالات.

ومع احتمالية إتمام صفقة كبيرة هذا الصيف، قد يكون كونيه أحد أبرز الحلول لتعزيز خط وسط مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم المقبل.

روما مانشستر يونايتد مانو كونيه
