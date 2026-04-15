بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:29

كتب : FilGoal

جادون سانشو

يواجه جادون سانشو مستقبلًا غامضًا مع مانشستر يونايتد، في ظل اقترابه من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مع وجود شرط أساسي لإتمام عودته إلى بوروسيا دورتموند.

وبحسب التقارير، فإن سانشو سيُجبر على تخفيض راتبه بشكل كبير إذا أراد تحقيق حلم العودة إلى النادي الألماني، مع نهاية عقده في يونيو المقبل، حيث لا توجد نية واضحة من يونايتد لتمديد بقائه.

وأكد المدير الرياضي لدورتموند، لارس ريكين، في تصريحات لصحيفة بيلد، أن النادي يدرس التعاقد مع اللاعب ضمن قائمة من الأسماء الهجومية، قائلاً: نقوم بتحليل عدد من اللاعبين لمعرفة مدى قدرتهم على تحسين الفريق، وسانشو من بينهم.

وأضاف: "نبحث عن لاعب هجومي يملك الجودة، قادر على تقديم الإضافة بشكل فوري، ولا يتطلب صفقة بمقابل مبالغ فيه".

من جانبه، علّق مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك على وضع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، مؤكدًا أن الأمور لم تُحسم بعد، قائلاً: "هناك العديد من الأمور المتعلقة بالعقود سيتم التعامل معها في الوقت المناسب، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن".

ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن سانشو لن يستمر مع الفريق، خاصة في ظل راتبه المرتفع الذي يصل إلى نحو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" فإن دورتموند مستعد لمنح اللاعب راتبًا يقترب من 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يعني ضرورة موافقة سانشو على تخفيض كبير في راتبه لإتمام الصفقة.

ويخوض اللاعب حاليًا تجربة إعارة مع أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري، حيث شارك في 31 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويُعد دورتموند المحطة الأبرز في مسيرة سانشو، إذ خاض 158 مباراة بقميص الفريق في فترتين، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 67، بينما لم ينجح في تقديم نفس المستوى مع مانشستر يونايتد، حيث اكتفى بـ12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 83 مباراة.

وباتت أيام اللاعب في أولد ترافورد معدودة، مع اقتراب نهاية واحدة من أكثر التجارب المخيبة للآمال في مسيرته.

