مئوية أفشة تقود ميلود لفوز قاتل مع الاتحاد على زد في ظهوره الأول

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الزمالك - الاتحاد السكندري

سجل محمد مجدي أفشة هدفا ثمينا قاد به الاتحاد للفوز على زد في الوقت القاتل.

وحول الاتحاد تأخره أمام زد بهدف إلى الفوز 2-1 ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط.

وسجل مصطفى سعد هدف زد، فيما أحرز جون إيبوكا وأفشة هدفي الاتحاد.

وشهدت المباراة الظهور الأول لميلود حمدي المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة في لمركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط.

فيما توقف رصيد نادي زد عند النقطة 33 في المركز الثالث بالمجموعة ذاتها.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من نادي الاتحاد على مرمى زد، وأهدر هدف محقق بتسديدة عن طريق محمد مجدي أفشة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة لترتد من القائم الأيمن ويتمكن الدفاع من إبعادها.

وجاء رد زد عن طريق تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق أحمد عادل إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى سعد بتسديدة ذكية ومباشرة سكت الشباك في الدقيقة 37.

وأدرك الاتحاد هدف التعادل بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عبد الرحمن مجدي إلى داخل منطقة الجزاء تمكن جون إيبوكا من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى عند الدقيقة 44.

وسجل الاتحاد هدف الفوز بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد مجدي أفشة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الهدف وصل أفشة للمساهمة رقم 100 في مسابقة الدوري، بعدما سجل 46 هدفا وصنع 54 آخرين.

