مؤتمر كومباني: مستعدون لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على جاهزية فريقه بمواجهة ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونيخ مساء الأربعاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد 2-1 ذهابا في مبارا أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "نشعر أننا مستعدون بدنيا وذهنيا على أكمل وجه، والاستعدادات جيدة. نحن نتطلع لخوض هذه المباراة، ونريد الفوز وإثبات أننا قادرون على تلبية توقعات الجماهير في مباراة على أرضنا، حتى مع احترامنا للخصم".

وأضاف "نحترم ريال مدريد كثيرا، وقد أظهرنا ذلك من قبل في ملعب سانتياجو برنابيو، وما زلنا نواصل ذلك. نحن نستعد لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد، والتي ربما رأيتموها أمام مانشستر سيتي. النتائج الحالية لا تعكس الجودة التي يمتلكونها، فهم لا يزالون أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وتابع "الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب لم تكن من طرف واحد، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أيضا، لكن بالطبع ربما يستمد ريال مدريد ثقته من تلك المرحلة".

وشدد "إذا لم نكن في قمة تركيزنا في بعض الفترات، فهم قادرون بفضل جودتهم على الوصول إلى المرمى بسرعة مذهلة، لكن المهم بالنسبة لي هو حجم المشاكل التي يتعين علينا حلها".

وأجاب "تعيين ماري لويس إيتا كمدربة لفريق يونيون برلين؟ من السهل جدا التقليل من أهمية هذه الخطوة والقول إنها مجرد مدربة مثل أي مدرب آخر، لكنها في الحقيقة خطوة مميزة للغاية، لأنها تفتح آفاقا جديدة أمام النساء الشابات اللواتي يشعرن بأنهن قادرات على أن يصبحن مدربات أيضا".

وفي قرار تاريخي.. أعلن نادي يونيون برلين يوم الأحد تعيين ماري لويز إيتا كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وأتم كومباني تصريحاته "مايكل أوليسي يقدم أداء من أعلى طراز في دوري أبطال أوروبا، وسيصبح بالتأكيد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم يوما ما، وهو حاليا يسير على الطريق الصحيح. لكن إذا قلنا الآن إنه الأفضل، سيسأل الناس عن عدد الألقاب التي فاز بها، لذا عليه الاستمرار على نفس النهج".

