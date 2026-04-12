سابقة تاريخية في الدوري الألماني.. امرأة على رأس الجهاز الفني ليونيون برلين

الأحد، 12 أبريل 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - يونيون برلين

في قرار تاريخي.. أعلن نادي يونيون برلين يوم الأحد تعيين ماري لويز إيتا كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

لتصبح أول سيدة تتولى تدريب أحد فرق الدوري الألماني للرجال في التاريخ.

وذلك بعد إقالة المدرب ستيفن باومجارت بساعات عقب الخسارة من هايدنهايم.

وترك باومجارت الفريق في المركز الـ11 بجدول الدوري الألماني.

Image

وأفاد النادي عبر موقعه: "سيخوض الفريق الأول للرجال المرحلة الأخيرة من الموسم تحت قيادة ماري لويز إيتا، التي كانت مدربة فريق تحت 19 عامًا، والمدربة الرئيسية المستقبلية للفريق الأول للسيدات بالنادي".

وقالت ماري لويز إيتا: "كانت إحدى نقاط قوة يونيون دائمًا، ولا تزال، هي القدرة على التكاتف في مثل هذه الظروف".

وأضافت "بالطبع، أنا مقتنعة بأننا سنحصد النقاط الحاسمة مع الفريق".

وأقيل ستيفن باومجارت والمدربان المساعدان دانيلو دي سوزا وكيفن ماكينا من مناصبهم قبل ساعات.

وقال هورست هيلدت مدير كرة القدم بالنادي: "نود أن نشكر ستيفن ودانيلو وكيفن على عملهم، ونتمنى لهم كل التوفيق، مهنيًا وشخصيًا".

