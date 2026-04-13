سيخوض كأس العالم الخامس له.. كيروش مديرا فنيا لمنتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب بشكل رسمي.

وأكد الاتحاد الغاني أن كيروش سيكون المدير الفني للنجوم السوداء في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ويقع منتخب غانا في المجموعة 12 لكأس العالم بجانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.

وسبق وقاد كيروش المنتخبات في كأس العالم 4 مرات سابقة في نسخ 2010 مع البرتغال وفي 2014 و2018 و2022 مع إيران.

وعمل كيروش كمدير فني لمنتخب مصر وقطر وعمان واليابان وذلك خلال تجربته في قاراتي إفريقيا وآسيا.