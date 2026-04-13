سيخوض كأس العالم الخامس له.. كيروش مديرا فنيا لمنتخب غانا
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 20:29
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب بشكل رسمي.
وأكد الاتحاد الغاني أن كيروش سيكون المدير الفني للنجوم السوداء في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.
ويقع منتخب غانا في المجموعة 12 لكأس العالم بجانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.
وسبق وقاد كيروش المنتخبات في كأس العالم 4 مرات سابقة في نسخ 2010 مع البرتغال وفي 2014 و2018 و2022 مع إيران.
وعمل كيروش كمدير فني لمنتخب مصر وقطر وعمان واليابان وذلك خلال تجربته في قاراتي إفريقيا وآسيا.
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد الاتحاد الغاني يعلن مقتل لاعب في هجوم مسلح على حافلة فريق تشيلسي تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد