شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو

يقترب كريستيان روميرو من الغياب عن المتبقي من موسم توتنام بعد إصابته لكنه سيكون جاهزا لخوض كأس العالم مع الأرجنتين.

كريستيان روميرو النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وشعر الأرجنتيني بمشكلة في أربطة الركبة عقب مباراة الأحد أمام سندرلاند والتي انتهت بهزيمة توتنام 1-0.

وكشف الأرجنتيني مارتن أريفالو صحفي شبكة ESPN أن كريستيان روميرو سيلحق بكأس العالم مع الأرجنتين لكن موسمه اقترب من الانتهاء رفقة توتنام.

وأشار أريفالو أن مدة غياب روميرو بعد إصابة الركبة تتراوح بين 5 إلى 8 أسابيع

وتعرض روميرو للإصابة بعدما تعرض للدفع من لاعب سندرلاند أثناء محاولة حماية الكرة قبل وصولها لحارس مرمى فريقه.

وشوهد اللاعب وهو يخرج من أرض الملعب باكيا عقب الإصابة.

ويعد روميرو من أبرز الأسماء المنتظر أن تدافع عن قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وخاض روميرو مع توتنام الموسم الحالي في 32 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي ماكيلي.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18.