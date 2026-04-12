بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي
الأحد، 12 أبريل 2026 - 23:42
كتب : محمد جمال
خاطب نادي سموحة اتحاد الكرة مطالبا بعدم إسناد مبارياته في الدوري المصري لثنائي التحكيم وائل فرحان ومحمود ناجي.
وأرسل سموحة خطابا إلى اتحاد الكرة يؤكد خلاله على تعرضه للظلم التحكيمي في مباراة الأهلي، مع عدم احتساب ركلة جزاء له.
وشدد سموحة على ضرورة إيجاد الحلول لمشاكل التحكيم في الدوري المصري.
كما أكد على رغبته في عدم إسناد أي مباراة للفريق للثنائي محمود ناجي أو وائل فرحان.
وفاز الأهلي على سموحة بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع سيد عبد الحفيظ: لا توجد لائحة تمنعني من حضور جلسة الاستماع.. ونحن أصحاب الحق خبر في الجول - وفد الأهلي بقيادة عبد الحفيظ يغادر اتحاد الكرة بدون حضور جلسة الاستماع