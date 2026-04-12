بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي

خاطب نادي سموحة اتحاد الكرة مطالبا بعدم إسناد مبارياته في الدوري المصري لثنائي التحكيم وائل فرحان ومحمود ناجي.

وأرسل سموحة خطابا إلى اتحاد الكرة يؤكد خلاله على تعرضه للظلم التحكيمي في مباراة الأهلي، مع عدم احتساب ركلة جزاء له.

وشدد سموحة على ضرورة إيجاد الحلول لمشاكل التحكيم في الدوري المصري.

كما أكد على رغبته في عدم إسناد أي مباراة للفريق للثنائي محمود ناجي أو وائل فرحان.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.