روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي

كشف ليام روسينيور مدرب تشيلسي عن موعد عودة إنزو فيرنانديز للمشاركة مع الفريق.

وخسر تشيلسي من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد عاقب إنزو فيرنانديز بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب حديثه عن رغبته في العيش بمدينة مدريد.

وقال روسنيور عبر سكاي سبورتس: "أي فريق سيفتقد إنزو، أنا اتخذت قرارا من أجل مصلحة النادي على المدى الطويل بدعم من مجموعة القيادة والمديرين الرياضيين".

وتابع "لا يوجد شيء شخصي مع إنزو، سيعود للمجموعة يوم الثلاثاء، هو لاعب من الطراز الرفيع وشخص رائع جدا، أتطلع حقا لعودته".

وأضاف "العقبة التي تحدثت عنها مع إنزو، كانت قبل حديثي في المؤتمر الصحفي، ولكنه أجرى محادثة مع الإدارة واللاعبين، ومعي وجميعنا نرحب بعودته".

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.