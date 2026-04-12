مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر

الأحد، 12 أبريل 2026 - 20:52

كتب : هاني العوضي

ميلود حمدي - عبد الظاهر السقا - الاتحاد

أوضح ميلود حمدي المدير الفني لـ الاتحاد السكندري الفارق بين تدريبه للفريق والإسماعيلي، ومدى صعوبة التجربة.

وأصبح الجزائري مديرا فنيا للاتحاد خلفا لتامر مصطفى الذي رحل عن تدريب الفريق بالتراضي. (طالع التفاصيل)

وقال ميلود خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "تابعت فريق الاتحاد جيدا في الفترة الأخيرة، والخبرة هي ما تصب في صالح الفريق السكندري عكس الإسماعيلي".

وأضاف "انتظروا فريق الإسماعيلي خلال السنوات المقبلة سيكون فريقا رائعا".

وأردف "صعوبة التحدي بالنسبة لي مع الاتحاد هي ضيق الوقت في ظل ضغط المباريات، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية".

وواصل "عقدي ممتد مع الفريق لنهاية الموسم الجاري، وهذا أمر يعود لمجلس إدارة النادي وأشعر بأنه اختبار لي".

وأتم "رفضت عدة عروض بعد رحيلي عن الإسماعيلي، وبسبب حبي للدوري المصري وافقت على خوض تجربة جديدة مع الاتحاد، خاصة أن الدوري المصري من أقوى المسابقات في القارة".

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

وسيلتقي الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس مع زد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً.

