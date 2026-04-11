كما كشف في الجول.. ميلود حمدي مدربا جديدا للاتحاد السكندري

السبت، 11 أبريل 2026 - 17:17

كتب : هاني العوضي

ميلود حمدي - مدرب الإسماعيلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي الجزائري ميلود حمدي.

وكشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد لـ في وقت سابق عن إتمام الاتفاق مع ميلود حمدي. (طالع التفاصيل)

وكشف نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع ميلود حمدي حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديد التعاقد الموسم إضافي.

وجاء الجهاز الفني الجديد بالكامل كالتالي:

ميلود حمدي: مديرا فنيا

أيمن عبد العزيز: مدربا عاما

أيمن حبيبي: مساعد مدرب ومعد بدني

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس مرمى.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

