لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة

في مباراة احتاج فيها أرسنال لخدمات جاره بمدينة لندن، سقط تشيلسي أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من نيكو أورايلي ومارك جيهي وجيريمي دوكو.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بثلاثي هجومي مكون من إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وأنطوان سيمينيو.

وجلس عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي ولم يشارك في المباراة.

مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي واستبعاد إنزو من تشكيل تشيلسي

أحداث المباراة

البداية كانت زرقاء بلون مانشستر سيتي الذي سجل هدفا بالدقيقة 16 ولكنه لم يحتسب لوجود كوكوريا في حالة تسلل.

وبعد دقيقتين تألق دوناروما ومنع بيدرو نيتو من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 33 تألق روبيرتو سانشيز وتصدى لفرصة محققة من ريان شرقي.

في الشوط الثاني انتقل التوهج لمانشستر سيتي والذي أسفرت سيطرته عن هدف أول بالدقيقة 50 عن طريق أورايلي برأسية مستغلا عرضية من شرقي.

وأضاف جيهي الهدف الثالث بالدقيقة 56 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أخرى من شرقي.

وسجل دوكو الهدف الثالث مستغلا خطأ من كايسيدو في الخروج بالكرة لينفرد ويسجل بنجاح.

ولم يصنع تشيلسي أي محاولات خطيرة لتقليص الفارق في باقي دقائق المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد أرسنال يوم الأحد 19 أبريل، بينما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد.