انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(3) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق68. جوووول ثالث عن طريق دوكو بعد خطأ من الدفاع.

ق56. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق مارك جيهي بتسيدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق50. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق أورايلي برأسية بعد عرضية من ريان شرقي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. روبيرتو سانشيز يمنع فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي.

ق18. دوناروما يتألق أمام بيدرو نيتو.

ق16. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق كوكوريا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل