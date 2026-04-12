انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(3) مانشستر سيتي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

ريس جيمس - ماتيوس نونيس - مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى

نهاية المباراة

ق68. جوووول ثالث عن طريق دوكو بعد خطأ من الدفاع.

ق56. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق مارك جيهي بتسيدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق50. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق أورايلي برأسية بعد عرضية من ريان شرقي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. روبيرتو سانشيز يمنع فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي.

ق18. دوناروما يتألق أمام بيدرو نيتو.

ق16. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق كوكوريا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي مدافع تشيلسي: من الصعب تفسير الخسارة أمام مانشستر سيتي جيهي: من الرائع العودة إلى تشيلسي والتسجيل في فريقي القديم كاسيميرو: سأفتقد جماهير مانشستر يونايتد.. وسأصبح مشجعا إضافيا روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527083/انتهت-الدوري-الإنجليزي-تشيلسي-0-3-مانشستر-سيتي