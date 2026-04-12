تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي

يقود جواو بيدرو لاعب تشيلسي تشكيل فريقه الأساسي أمام مانشستر سيتي.

ويواجه تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأعلن ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه.

ويتواجد الثلاثي بيدرو نيتو وكول بالمر وإستيفاو خلف جواو بيدرو.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - جوريل هاتو - ويسلي فوفانا - مالو جوستو

الوسط: أندري سانتوس - مويسيس كايسيدو

أمامهما: بيدرو نيتو - كول بالمر - إستيفاو

الهجوم: جواو بيدرو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر، لكن السماوي لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة.

