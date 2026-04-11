مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر

شدد أحمد عبد العزيز المدير الفني لـ سموحة أن خسارة الفريق أمام الأهلي جاءت بسبب التركيز وأن هدفه كان الفوز في اللقاء.

وخسر سموحة بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة لحساب الجولة الثانية من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وقال عبد العزيز في المؤتمر الصحفي: "خسرنا 3 نقاط مهمة، ونعمل منذ أن نكون ضمن الـ 7 الأوائل في ترتيب الدوري".

وأضاف "في اللقاء الماضي ضد إنبي لم نكن على المستوى المطلوب، ولكن قدمنا مباراة جيدة".

وأكمل "ارتكبنا خطأين وسجل منهما الأهلي في توقيت صعب جدا وأبارك للأهلي على انتصاره".

وأوضح "لعبنا بشكل متوازن وتحدثت مع اللاعبين على ضرورة تسجيل هدفا، لأنه في أقصى الظروف سنحاول أن ننهي اللقاء بنقطة التعادل، وإذا وصلنا للتعادل فلا نخسر بسهولة في أي وقت".

وواصل "الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية لكن دوافعه أكبر، ومع الضغط كان علينا المحاولة لكن عدم التركيز كلفنا الهدف".

وأتم "كنت أرغب في تحقيق الفوز لكن حين تلعب أمام الأهلي كان من الجيد أن تخرج بنقطة".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

سجل ثنائية الأهلي تريزيجيه وطاهر محمد، وجاء هدف سموحة عن طريق صامويل أمادي.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام استعاد الأهلي الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.