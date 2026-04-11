مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:06

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة - أحمد عبد العزيز

شدد أحمد عبد العزيز المدير الفني لـ سموحة أن خسارة الفريق أمام الأهلي جاءت بسبب التركيز وأن هدفه كان الفوز في اللقاء.

وخسر سموحة بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة لحساب الجولة الثانية من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وقال عبد العزيز في المؤتمر الصحفي: "خسرنا 3 نقاط مهمة، ونعمل منذ أن نكون ضمن الـ 7 الأوائل في ترتيب الدوري".

وأضاف "في اللقاء الماضي ضد إنبي لم نكن على المستوى المطلوب، ولكن قدمنا مباراة جيدة".

وأكمل "ارتكبنا خطأين وسجل منهما الأهلي في توقيت صعب جدا وأبارك للأهلي على انتصاره".

وأوضح "لعبنا بشكل متوازن وتحدثت مع اللاعبين على ضرورة تسجيل هدفا، لأنه في أقصى الظروف سنحاول أن ننهي اللقاء بنقطة التعادل، وإذا وصلنا للتعادل فلا نخسر بسهولة في أي وقت".

وواصل "الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية لكن دوافعه أكبر، ومع الضغط كان علينا المحاولة لكن عدم التركيز كلفنا الهدف".

وأتم "كنت أرغب في تحقيق الفوز لكن حين تلعب أمام الأهلي كان من الجيد أن تخرج بنقطة".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

سجل ثنائية الأهلي تريزيجيه وطاهر محمد، وجاء هدف سموحة عن طريق صامويل أمادي.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام استعاد الأهلي الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي سموحة الدوري المصري أحمد عبد العزيز
نرشح لكم
إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة 6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا
أخر الأخبار
إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي 2 دقيقة | الدوري المصري
في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات 17 دقيقة | الدوري المصري
ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع 42 دقيقة | الدوري المصري
محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات 48 دقيقة | الدوري المصري
الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
عودة مصطفى محمد للمشاركة في تعادل نانت مع أوكسير ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
