الدوري يعود للملعب.. بورنموث يفوز على أرسنال ويقوف سلسلة اللا هزيمة

السبت، 11 أبريل 2026 - 15:37

كتب : FilGoal

احتفال أليكس سكوت بهدف بورنموث ضد أرسنال

أوقف بورنموث سلسلة لا هزيمة أرسنال بالفوز بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة أرسنال والتي استمرت 8 مباريات على التوالي منذ الخسارة ضد مانشستر يونايتد بشهر يناير الماضي.

على الجانب الآخر وصل بورنموث لـ 11 مباراة على التوالي دون هزيمة بالدوري.

سجل ثنائية بورنموث في المباراة كل من إلي كروبي وأليكس سكوت، بينما أحرز فيكتور جيوكوريس هدف أرسنال.

الفوز رفع رصيد بورنموث للنقطة 45 في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 70 في الصدارة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أحداث المباراة

بورنموث ضغط من البداية وأسفر ضغطه عن تسجيل هدف التقدم عن طريق كروبي بالدقيقة 17 مستغلا عرضية من أدريان تروفيرت غيرت اتجاهها من الدفاع واستقرت أمام المرمى ليسجل بنجاح.

وتعادل ارسنال بالدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها جيوكوريس بنجاح.

في الشوط الثاني ضغط أرسنال لسجيل هدف التقدم وهو ما نجح فيه بالدقيقة 65 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل ضد جيوكوريس.

وعكس سير المباراة سجل بورنموث هدفه الثاني عن طريق أليكس سكوت بعد تمريرة من إيفانيلسون لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وأهدر جيوكوريس فرصة التعادل بغرابة بالدقيقة 78 بعد خطأ من الحارس بيتروفيتش.

وكان جيوكوريس أن يسجل من جديد بالدقيقة 93 ولكنه سدد بجوار المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بالجولة يوم الأحد 19 أبريل، بينما يلتقي بورنموث مع نيوكاسل يوم السبت.

