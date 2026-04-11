انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق78. فرصة التعادل تضيع بغرابة من جيوكوريس أمام المرمى.

ق74. جووووول الثاني لبورنموث عن طريق أليكس سكوت مستغلا اتفراد بالمرمى.

ق65. هدف غير محتسب لأرسنال عن طيرق جيوكوريس لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول التعادل لأرسنال عن طريق جيوكوريس من ركلة جزاء.

ق17. جووووول أول لبورنموث عن طريق إلي كروبي مستغلا عرضية غيرت اتجاهها من الدفاع واستقرت أمام المرمى ليسجل بنجاح.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل