تشكيل أرسنال - هافيرتز ومارتينيلي أساسيان ضد بورنموث

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.

ويلتقي أرسنال مع بورنموث على ملعب الإمارات بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - لويس سيكيلي.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكوريس - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة و بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.