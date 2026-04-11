مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027
السبت، 11 أبريل 2026 - 00:25
كتب : FilGoal
مدد مانشستر سيتي عقد حارس مرماه المخضرم ماركوس بيتينيلي موسما إضافيا.
وانضم بيتينيلي إلى مانشستر سيتي في صيف 2025 قادما من تشيلسي.
وأعلن مانشستر سيتي تمديد عقد ماركوس بيتينيلي حتى صيف 2027.
ووقع الحارس على عقد يربطه بمانشستر سيتي لمدة موسم جديد.
الحارس سيقوم بدور الحارس الثالث في صفوف الفريق السماوي بعد جان لويجي دوناروما، وجيمس ترافورد.
وكان بيتينيلي قد انضم لمانشستر سيتي بعد رحيل الحارس المخضرم سكوت كارسون بعد نهاية عقده.
