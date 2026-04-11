مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

ماركوس بيتينيلي - مانشستر سيتي

مدد مانشستر سيتي عقد حارس مرماه المخضرم ماركوس بيتينيلي موسما إضافيا.

وانضم بيتينيلي إلى مانشستر سيتي في صيف 2025 قادما من تشيلسي.

وأعلن مانشستر سيتي تمديد عقد ماركوس بيتينيلي حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
روسينيور: إنزو اعتذر لي وللنادي.. ولن يلعب أمام مانشستر سيتي "أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد تقرير: توتنام يراقب وضع ترافورد مع مانشستر سيتي سكاي: مانشستر سيتي يمتلك خطة لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا

ووقع الحارس على عقد يربطه بمانشستر سيتي لمدة موسم جديد.

الحارس سيقوم بدور الحارس الثالث في صفوف الفريق السماوي بعد جان لويجي دوناروما، وجيمس ترافورد.

وكان بيتينيلي قد انضم لمانشستر سيتي بعد رحيل الحارس المخضرم سكوت كارسون بعد نهاية عقده.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

نرشح لكم
حوار في الجول - مدرب المجر: سوبوسلاي قائد حقيقي.. وصلاح لا يُعوض داخل الملعب وخارجه روسينيور: إنزو اعتذر لي وللنادي.. ولن يلعب أمام مانشستر سيتي مؤتمر أرتيتا: عودة إيزي أمام بورنموث.. ورسالة للجماهير بسبب إقامة المباراة ظهرا مؤتمر دي زيربي الأول: سأحاول إضفاء شغفي على اللاعبين.. والأهم تحقيق هدفنا مؤتمر جوارديولا: أنا غاضب من برناردو سيلفا.. وهذا موقف الرباعي المصاب من مواجهة تشيلسي سكاي: 4 فرق تتنافس على ضم روجرز في الصيف مؤتمر سلوت عن رحيل روبرتسون واحتجاجات منتظرة ودعم إدارة ليفربول والجماهير مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة
أخر الأخبار
ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد 4 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز 4 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات 25 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين 27 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526977/مانشستر-سيتي-يجدد-عقد-بيتينيلي-حتى-2027