لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر

يثق بلال بوكرشاوي لاعب شباب بلوزداد في قدرة فريقه على قلب النتيجة والفوز على الزمالك في مباراة الإياب.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال بوكرشاوي عبر بي إن سبورتس: "إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في مصر".

وأتم "الحضور الجماهيري كان إيجابيا لنا، لكن سنفعل كل ما لدينا لنحقق نتيجة جيدة في مصر".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.