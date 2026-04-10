مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

سليم سبع

عبر سليم سبع المدرب المؤقت لشباب بلوزداد الجزائري عن حزنه بسبب إهدار فريقه عدة فرص أمام الزمالك حسبما يرى.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال سبع عبر بي إن سبورتس: "أتواجد في شباب بلوزداد منذ 7 أعوام وأي وقت يحتاجني النادي سألبي الطلب".

فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة وصنعنا عدة فرص للتسجيل لكن أهدرناهم، هذه هي كرة القدم".

وأتم "خسرنا مباراة الذهاب، لكن إن شاء الله نعدل النتيجة في مصر وننتصر، سنحضر بشكل جيد للقاء العودة".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد
عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات 3 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين 5 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا 10 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
كسر سلسلة اللاهزيمة.. نادي باريس يمطر شباك موناكو برباعية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
