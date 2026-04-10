تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك

يجلس محمد علي بن حمودة لاعب شباب بلوزداد على دكة البدلاء أمام الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

ويلعب حسين بن عيادة في التشكيل الأساسي.

وأعلن سليم سبع المدير الفني المؤقت لشباب بلوزداد تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الزمالك.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : فريد شعال.

خط الدفاع: حسين بن عيادة - يوسف لعوافي- يونس عبدالحق عاصة - محمد نوفل خاسف.

خط الوسط : عبد الرؤوف بن غيث - سليم بوخنشوش- بلال بوكرشاوي - إيهاب بلحسيني.

خط الهجوم : لطفي بوسوار – عبد الرحمن مزيان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي.