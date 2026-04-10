الهلال السوداني يعلن رفض كاف لشكواه.. وتصعيدها للجنة الاستئناف

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 17:23

كتب : FilGoal

الهلال - نهضة بركان

أعلن نادي الهلال السوداني رفض لجنة الانضباط في كاف لشكواه بشأن أهلية مشاركة حمزة موساوي لاعب نهضة بركان المغربي ضج الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر النادي تصعيد الشكوى للجنة الاستئناف.

وسبق أن أدان النادي السوداني أمس الخميس في بيانه ما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط ووصفها بأن إجراءات الاجتماع "بانعدام الشفافية" وتمثل "انهيارا خطيرا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي السوداني

"رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال، والتي تتعلق بمباراته أمام نهضة بركان، وذلك عبر خطاب رسمي تسلمه النادي قبل قليل، ويعلن الهلال عن استمراره في قضيته العادلة، وتصعيد الشكوى للجنة الاستئنافات".

ومن المنتظر أن يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي غدا السبت في أولى مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

تأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال بفضل الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وشارك حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان ضد الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.

ووفقا للنادي المغربي فإن موساوي عوقب بالإيقاف بسبب تناوله مادة محظورة ثم تم رفع الإيقاف ليشارك اللاعب في المباراتين.

وأعلن نادي الهلال التقدم باحتجاج جديد إلى "كاف" بسبب مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، والتي يراها النادي السوداني غير قانونية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة".

وأضاف المصدر "تم إبلاغ نادي نهضة بركان بسريان القرار بداية من تاريخ 9 أبريل".

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني نهضة بركان
نرشح لكم
كاف يقرر إيقاف لاعب مغربي جديد بسبب المنشطات الهلال السوداني: ننتظر قرار كاف في قضية موساوي خلال الساعات القادمة موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد "ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته سيسيه مدربا لأنجولا "انعدام الشفافية وانهيار خطير".. الهلال يدين ما حدث في جلسة الاستماع بلجنة انضباط كاف بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا
