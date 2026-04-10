الهلال السوداني يعلن رفض كاف لشكواه.. وتصعيدها للجنة الاستئناف

أعلن نادي الهلال السوداني رفض لجنة الانضباط في كاف لشكواه بشأن أهلية مشاركة حمزة موساوي لاعب نهضة بركان المغربي ضج الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر النادي تصعيد الشكوى للجنة الاستئناف.

وسبق أن أدان النادي السوداني أمس الخميس في بيانه ما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط ووصفها بأن إجراءات الاجتماع "بانعدام الشفافية" وتمثل "انهيارا خطيرا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي السوداني

"رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال، والتي تتعلق بمباراته أمام نهضة بركان، وذلك عبر خطاب رسمي تسلمه النادي قبل قليل، ويعلن الهلال عن استمراره في قضيته العادلة، وتصعيد الشكوى للجنة الاستئنافات".

ومن المنتظر أن يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي غدا السبت في أولى مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

تأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال بفضل الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وشارك حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان ضد الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.

ووفقا للنادي المغربي فإن موساوي عوقب بالإيقاف بسبب تناوله مادة محظورة ثم تم رفع الإيقاف ليشارك اللاعب في المباراتين.

وأعلن نادي الهلال التقدم باحتجاج جديد إلى "كاف" بسبب مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، والتي يراها النادي السوداني غير قانونية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة".

وأضاف المصدر "تم إبلاغ نادي نهضة بركان بسريان القرار بداية من تاريخ 9 أبريل".

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.