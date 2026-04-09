"انعدام الشفافية وانهيار خطير".. الهلال يدين ما حدث في جلسة الاستماع بلجنة انضباط كاف

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا يدين فيه ما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط والمتعلقة بأحقية مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح النادي في بيانه أن إجراءات الاجتماع "بانعدام الشفافية" وتمثل "انهيارا خطيرا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة".

وجاء البيان

"يعرب نادي الهلال عن بالغ قلقه وأشد إدانته لما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط التي عُقدت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القضية رقم 23337، والمتعلقة بأهلية اللاعب حمزة الموساوي عقب ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات.

إن ما جرى خلال هذه الجلسة لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إجرائية عابرة، بل يمثل انهيارا خطيرا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، ويثير شكوكا عميقة حول استقلالية ومصداقية وشرعية الهيئات التأديبية في كاف. وكذلك حول نزاهة كرة القدم الإفريقية بشكل عام.

منذ البداية، كانت تشكيلة هيئة التحكيم مشوبة بعيب جوهري. فقد سبق لرئيس الجلسة السيد عثمان كين أن شارك في القرار القاضي برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب المعني، وهو القرار الذي شكل الشرارة الأولى لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه القضية، مما يخلق تضارب مصالح واضحا لا يمكن إنكاره. وعلى الرغم من اعتراضنا الفوري تبين أن الطرف الآخر كان على علم مسبق بتشكيلة الهيئة وقد وافق عليها في اجتماع تم دون حضور نادي الهلال.

وخلال الجلسة، وقعت انتهاكات إجرائية جسيمة، إذ صرح أحد أعضاء الهيئة بعدم قدرته على فهم اللغة الإنجليزية، دون توفير ترجمة مناسبة. كما تم رفض طلبنا بإعادة عرض مرافعاتنا أو توضيحها، وتم إقصاء ممثلينا بشكل مفاجئ أثناء استمرار المداولات والتصويت. والأخطر من ذلك، أنه في الوقت الذي تم فيه استبعاد وفدنا، سمح المحامي الطرف الآخر بالبقاء داخل الجلسة. وقد تعرض ممثلو النادي للمقاطعة المتكررة، ومنعوا من عرض قضيتهم بصورة عادلة.

واتسمت الإجراءات بانعدام الشفافية، حيث لم يتم إبلاغ المعلومات الأساسية عبر الممثلين القانونيين الرسميين للنادي الحاضرين في الجلسة، بل تم نقلها بشكل غير رسمي ودون أي توثيق كتابي والأكثر إثارة للقلق، أنه تم اقتراح دون أي مبرر أن يقوم النادي بتغيير ممثليه القانونيين، وهو أمر غير مقبول ويثير شكوكا جدية حول عدالة الإجراءات واحتمال كونها موجهة سلفا.

ويؤكد نادي الهلال أن جلسة الاستماع كانت معيبة بشكل جوهري وافتقرت إلى الاستقلالية والحياد، وأسفرت عن حرمان واضح من حقنا في الدفاع وسماع أقوالنا. إن الطريقة التي أديرت بها هذه العملية تعكس تجاهلا ممنهجا لمبادئ العدالة والشفافية، وتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة كاف على إدارة العدالة بشكل موضوعي ونزيه.

إن مثل هذه الممارسات لا تضر بنادينا فحسب، بل تقوض الثقة في حوكمة كاف وتسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية ككل.

وسيواصل نادي الهلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للدفاع عن حقوقه، وضمان المساءلة الكاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة. وتؤكد التزامنا الراسخ بقيم العدالة والشفافية والنزاهة في الرياضة، وندعو CAF إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه الإخفاقات قبل أن يلحق المزيد من الضرر بمصداقية مسابقاته".

ماذا حدث؟

تأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال بفضل الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وشارك حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان ضد الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.

وتقدم الهلال باحتجاجين واعتراضين على مشاركة اللاعب قبل المباراتين وسلمهما لمراقبي المباراتين قبل انطلاقة كل واحدة منهما وفقا لما تقتضيه القواعد واللوائح بحسب بيانه الصادر سابقا.

ووفقا للهلال فإن موساوي عوقب بالإيقاف بسبب تناوله مادة محظورة ثم تم رفع الإيقاف ليشارك اللاعب في المباراتين.

وأعلن نادي الهلال التقدم باحتجاج جديد إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، والتي يراها النادي السوداني غير قانونية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق: "إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة".

وأضاف المصدر "تم إبلاغ نادي نهضة بركان بسريان القرار بداية من تاريخ اليوم 9 أبريل".

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.