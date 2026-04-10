مؤتمر جوارديولا: أنا غاضب من برناردو سيلفا.. وهذا موقف الرباعي المصاب من مواجهة تشيلسي

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن غضبه من برناردو سيلفا لاعب الفريق.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي يوم الأحد في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي، عن رحيل برناردو سيلفا: " أنا غاضب ومستاء جدا منه، قبل شهر قلت له إنني يجب أن أكون أول من يخبرني لكنه لم يقل لي شيئا حتى الآن، لا أعرف إن كان قد حسم أمره بالفعل."

وأكمل "إنه لاعب بارع في جميع الجوانب، تسع سنوات قضيناها معا دون أي إصابات، ويستطيع اللعب في مراكز مختلفة، فهو ذكي جدا ويقرأ المباراة جيدا."

وتابع "ليس هو الأطول قامة، ولا الأقوى عضليا، ولا يسجل 50 هدفاً أو يصنع 50 تمريرة حاسمة في الموسم، هؤلاء هم نوعية اللاعبين الذين يُسلط عليهم الضوء، ولكني أعرف برناردو جيداً منذ تسع سنوات، وأعرف ما يحتاجه المدرب.. في المباريات الكبيرة لا يتعلق الأمر باللعب الجيد أو السيئ، بل يتعلق الأمر بأن تكون على طبيعتك وألا تخاف، لقد كان هذا هو الحال منذ اليوم الأول عندما وصل من موناكو."

وأتم حديثه عن برناردو "أرغب في بقائه وإكمال مسيرته مع النادي، ولكنه قراره."

وأعلن بيب لينيدرز المدرب المساعد لـ مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد، رحيل برناردو سيلفا مع نهاية الموسم الجاري.

وعن جاهزية لاعبيه لمواجهة تشيلسي، رد جوادرويلا: "روبن دياش يتحسن تدريجيا لكنه ليس جاهزا لمباراة الأحد، ويوشكو جفارديول تحسن أيضا لكنه لا يزال بعيدا عن التعافي بشكل كامل، وجون ستونز سيشارك في جزء من التدريبات اليوم."

وأكمل "ماتيو كوفاسيتش عاد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية."

عن فرص مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب، قال جوارديولا "نحن مطالبون بالفوز في كل مباراة على حدة من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي."

وأتم "في وضعنا الحالي نحتاج إلى حصد جميع النقاط وإلا فلن تتاح لن فرصة المنافسة حتى النهاية، لقد أهدرنا نقاطاً كان ينبغي علينا الحصول عليها."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

أما تشيلسي فيحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة.