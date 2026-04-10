الهلال السوداني: ننتظر قرار كاف في قضية موساوي خلال الساعات القادمة

ينتظر نادي الهلال السوداني قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن أحقية مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن أدان النادي السوداني أمس الخميس في بيانه ما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط ووصفها بأن إجراءات الاجتماع "بانعدام الشفافية" وتمثل "انهيارا خطيرا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه

انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بقضية الهلال، ورفض رئيس اللجنة مشاركة المحامي بيدرو، حيث شهدها من جانب نادينا حسن علي عيسى الأمين العام، بجانب محامي آخر ضمن فريق عمل بيدرو، وخلالها قدم الهلال مرافعته، كما قدم نهضة بركان مرافعته أيضاً، وسيصدر القرار في القضية خلال الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي غدا السبت في أولى مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

تأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال بفضل الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وشارك حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان ضد الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.

وتقدم الهلال باحتجاجين واعتراضين على مشاركة اللاعب قبل المباراتين وسلمهما لمراقبي المباراتين قبل انطلاقة كل واحدة منهما وفقا لما تقتضيه القواعد واللوائح بحسب بيانه الصادر سابقا.

ووفقا للنادي المغربي فإن موساوي عوقب بالإيقاف بسبب تناوله مادة محظورة ثم تم رفع الإيقاف ليشارك اللاعب في المباراتين.

وأعلن نادي الهلال التقدم باحتجاج جديد إلى "كاف" بسبب مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، والتي يراها النادي السوداني غير قانونية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة".

وأضاف المصدر "تم إبلاغ نادي نهضة بركان بسريان القرار بداية من تاريخ 9 أبريل".

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.