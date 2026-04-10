مؤتمر سلوت عن رحيل روبرتسون واحتجاجات منتظرة ودعم إدارة ليفربول والجماهير

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سبب رحيل أندرو روبرتسون عن الفريق بعد 9 مواسم، وشدد على دعم النادي والجماهير له.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف من مساء غدا السبت 11 أبريل.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر المؤتمر الصحفي: "قضى روبرتسون مواسم رائعة هنا، عرفه الناس كشخص رائع وأنا كذلك، كل زملائه سيخبرونك كم هو مرح وسيظهر هذا جليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أكثر ما أتذكره هو الحماس الذي كان يلعب به دائما، فاز بكل شيء وخدم النادي سنوات طويلة، ويحب النادي حقا".

وأردف "قضى 9 سنوات رائعة لكن لم يلعب هذا الموسم بالقدر الذي اعتاد عليه، ونتيجة لذلك، سيرحل. من الصعب البقاء في هذا الموقف لأكثر من موسم واحد".

وأعلن الدولي الاسكتلندي رحيله عن ليفربول بعد 9 مواسم قضاها في جنبات ملعب أنفيلد ليصبح ثاني الراحلين بنهاية الموسم بعد محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وتابع عن المنافسة في الفترة المتبقية من الموسم: "باريس سان جيرمان أبقانا أحياء وما زلنا في المنافسة في دوري أبطال أوروبا، ولدينا 6 مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي".

وشدد "نركز أولا على مباراة فولام فهي محور اهتمامنا".

وأوضح "واجهنا أبطال أوروبا ولم نكن في أفضل حالاتنا، والأمر الجيد أن لدينا فرصة بعد 4-5 أيام لإثبات قدراتنا على أننا أفضل بكثير مما كنا عليه".

وواصل "إذا أردنا التطور فعلينا الاستمرار في اللعب بهذا المستوى وهذا يعني أن نشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ونريد أن نحظى بهذه الفرصة الموسم المقبل ولذلك علينا تقديم أداء مميز في الدوري أيضا".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي والذي يؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن يشهد منافسة كبيرة مع تشيلسي وبرينتفورد وإيفرتون أقرب منافسيه في جدول الترتيب.

وعن موقف المصابين أجاب قائلا: "أليسون يبذل قصارى جهده للعودة للفريق لكن لن يشارك أساسيا أمام فولام".

وتطرق للحديث عن عودة ألكسندر إيزاك: "عودة إيزاك مهمة لأننا واجهنا صعوبة في تحويل الفرص لأهداف وهو هداف بالفطرة. عودته رائعة، عاد لمدة 15 دقيقة فقط ونأمل زيادة عدد دقائق مشاركته".

وأكمل "سابقا استغرق بعض الوقت للعودة بعد إصابته الأولى، والآن بعد فترة تأهيل ممتازة نأمل أن يستعيد مستواه المعهود بشكل أسرع".

وظهر إيزاك لأول مرة في 2026 ضد باريس سان جيرمان كبديل بقميص الريدز بعد تعرضه للإصابة في ديسمبر الماضي خلال مواجهة توتنام.

وكشف "في الوقت الحالي يمر الفريق بأفضل حالة بدنية في الموسم وهي الفترة الأفضل أيضا من حيث توافر اللاعبين. لدينا 3 لاعبين مصابين فقط هم واتارو إندو وجيوفاني ليوني وكونور برادلي، من أشعر بالقلق حيالهم قبل لقاء الغد هم جو جوميز وجيريمي فريمبونج".

وردا على هل يؤثر احتجاج جمهور ليفربول في ملعب أنفيلد على الفريق قال: "أظهر لنا ملعب أنفيلد تاريخيا وعندما توليت تدريب الفريق مدى أهمية المشجعين عندما نلعب على أرضنا".

وتابع "خضنا مباراة صعبة خارج الأرض ضد جالاتاسراي وفي أنفيلد ساعدنا الجمهور خلال المباراة ويمكنني ذكر أمثلة كثيرة، وهذا ما يجعل هذا الملعب مميزا".

واستدرك "بشكل عام اللعب على أرضنا له تأثير إيجابي، وكثيرا ما شعرنا بالدعم وهو ما أحسسته شخصيا، سواء في أوقات الإيجابية أو السلبية، آمل، رغم وجود بعض الاحتجاجات، أن يظل دعم الجماهير لنا كما عهدناه دائما".

وشدد "أشعر بالكثير من الدعم في النادي ولا أريد تكرار ذلك، ليس فقط من المُلاك بل أيضا أشعر بدعم الجماهير. عندما كنا في باريس بعد الخسارة من مانشستر سيتي 4-0 كانت الجماهير تهتف "نحبكم يا ليفربول".

وأتم "أعتقد أن النادي يدرك المرحلة التي نمر بها. وفي الوقت نفسه، أشعر بدعم كامل".

وخسر ليفربول آخر 3 مباريات خاضها الفريق في جميع المسابقات ووصل عدد هزائمه لـ 17 هذا الموسم ما يجعل بين أكثر المواسم التي تعرض فيها الريدز للخسارة تاريخيا.

ويحتل ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 44 نقطة.