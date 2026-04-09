روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم

الخميس، 09 أبريل 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

روبرتسون

كشف أندرو روبرتسون ظهير ليفربول، عن شعوره بعد الإعلان رسميا عن مغادرته النادي في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد تفكير طويل.

وأعلن نادي ليفربول رحيل روبرتسون نهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم للاعب الأسكتلندي مع الريدز.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ليفربول: "أشعر بتحسن الآن بعد أن أصبح الأمر معلنا، كانت أصعب الأوقات في الأسابيع والأشهر الماضية خاصة أن بعض الأشخاص المقربين لي في مركز التدريب لم يكونوا يعرفون، والأهم من ذلك، الجماهير".

أخبار متعلقة:
ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم روبرتسون: على ليفربول أن يكون طموحا لأننا أصبحنا في الثلاثينيات من العمر ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير

وواصل "كلما اقترب الوقت، زادت الأسئلة التي تصلني، دائما ما قلت إن الجماهير هم الأهم في هذا النادي، وأعتقد أن الوقت قد حان لأخبرهم بما يجري، ومن الواضح أن هذا سيكون عامي الأخير".

وأردف "ليس من السهل أبدا مغادرة نادي مثل ليفربول، فقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي خلال التسع سنوات الماضية، لكني أعلم أن كرة القدم تتحرك، والفرق تتحرك، وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدما ومعرفة أين ستأخذني مسيرتي القادمة".

وكشف "كنت أرغب في النجاح وإعادة الألقاب لهذا النادي ووضعه في المكانة التي أؤمن أنه ينتمي إليها، النادي والجماهير يعنيان لي كل شيء، أتذكر ظهوري الأول ضد كريستال بالاس عندما كنت لاعبا غير معروف نسبيا، وبعدها دعمني الجمهور بشكل مذهل، ومنذ ذلك الحين كنت أرغب دائما في جعلهم فخورين بي".

وواصل"هذا النادي والجماهير وكل من له علاقة بالنادي يعني لي كل شيء، وأعتقد أني مدين لهم بأن أقدم كل ما لدي حتى آخر يوم لي، وهو ما فعلته طوال التسع سنوات الماضية، وأنا فخور بذلك، لهذا السبب".

وأتم "الآن ليس وقت العواطف الكبيرة أو البكاء أمام الكاميرا، بل التركيز الكامل على إنهاء الموسم بشكل إيجابي وإعطاء الجماهير لحظات سعيدة، وربما قرب نهاية الموسم ستشاهدونني أبكي أمام الكاميرا، لكن الآن هدفي مساعدة الفريق وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.

نرشح لكم
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد بحثا عن إنجاز لم يتحقق.. فايكانو يقترب خطوة من نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي "ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته "خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم رئيس برشلونة المؤقت: تكرار الأخطاء التحكيمية لم يعد مقبولا
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: سينسيناتي يبدأ مفاوضات ضم نيمار 10 دقيقة | ميركاتو
الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط ساعة | الدوري المصري
