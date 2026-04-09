روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم

كشف أندرو روبرتسون ظهير ليفربول، عن شعوره بعد الإعلان رسميا عن مغادرته النادي في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد تفكير طويل.

وأعلن نادي ليفربول رحيل روبرتسون نهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم للاعب الأسكتلندي مع الريدز.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ليفربول: "أشعر بتحسن الآن بعد أن أصبح الأمر معلنا، كانت أصعب الأوقات في الأسابيع والأشهر الماضية خاصة أن بعض الأشخاص المقربين لي في مركز التدريب لم يكونوا يعرفون، والأهم من ذلك، الجماهير".

وواصل "كلما اقترب الوقت، زادت الأسئلة التي تصلني، دائما ما قلت إن الجماهير هم الأهم في هذا النادي، وأعتقد أن الوقت قد حان لأخبرهم بما يجري، ومن الواضح أن هذا سيكون عامي الأخير".

وأردف "ليس من السهل أبدا مغادرة نادي مثل ليفربول، فقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي خلال التسع سنوات الماضية، لكني أعلم أن كرة القدم تتحرك، والفرق تتحرك، وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدما ومعرفة أين ستأخذني مسيرتي القادمة".

وكشف "كنت أرغب في النجاح وإعادة الألقاب لهذا النادي ووضعه في المكانة التي أؤمن أنه ينتمي إليها، النادي والجماهير يعنيان لي كل شيء، أتذكر ظهوري الأول ضد كريستال بالاس عندما كنت لاعبا غير معروف نسبيا، وبعدها دعمني الجمهور بشكل مذهل، ومنذ ذلك الحين كنت أرغب دائما في جعلهم فخورين بي".

وواصل"هذا النادي والجماهير وكل من له علاقة بالنادي يعني لي كل شيء، وأعتقد أني مدين لهم بأن أقدم كل ما لدي حتى آخر يوم لي، وهو ما فعلته طوال التسع سنوات الماضية، وأنا فخور بذلك، لهذا السبب".

وأتم "الآن ليس وقت العواطف الكبيرة أو البكاء أمام الكاميرا، بل التركيز الكامل على إنهاء الموسم بشكل إيجابي وإعطاء الجماهير لحظات سعيدة، وربما قرب نهاية الموسم ستشاهدونني أبكي أمام الكاميرا، لكن الآن هدفي مساعدة الفريق وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.