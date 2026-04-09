بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 21:37

كتب : رضا السنباطي

عبد الناصر محمد - مدرب القناة

أعلن نادي القناة تمديد تعاقد عبد الناصر محمد في منصب المدير الفني عقب قيادة الفريق للتأهل للدوري المصري.

وتأهل القناة للدوري المصري الموسم المقبل قبل 6 جولات على نهاية دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي عبر حسابه على "فيسبوك" أن التجديد جاء "بعد مسيرة عمل جاد ومخلص وجهد كبير من المدير الفني وجهازه على مدار الموسم والنجاح في بناء فريق قوى ومتماسك يتمتع بالانضباط واللعب بروح قتالية".

ولم يكشف النادي مدة تمديد التعاقد.

وتولى عبد الناصر محمد تدريب القناة منذ ديسمبر 2024 وهو يحتل المركز العاشر في دوري المحترفين آنذاك.

وأنهى الفريق الموسم الماضي حينها سادسا برصيد 55 نقطة.

وجدد عبد الناصر تعاقده مع القناة في الصيف الماضي لموسم جديد، قائدا الفريق للعودة للدوري المصري بعد غياب دام 12 عاما.

وسبق أن عبد الناصر محمد عبر FilGoal.com :"الصعود للدوري الممتاز هذا المرة جاء تعويضا لي بعد محاولات كانت قريبة للغاية مع كفر الشيخ والحمام وطنطا".

وأضاف "صعودي مع القناة جاء بعد حصولي على الثقة الكاملة من إدارة النادي، وأبرمت صفقة وحيدة في الانتقالات الشتوية لعدم احتياجي لصفقات أخرى".

وأتم تصريحاته "رسالتي للاعبين هي الاستمرار في تقديم أداء جيد في دوري المحترفين وإنهاء الموسم في أفضل صورة ممكنة".

وحسم القناة تأهله قبل 6 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع الفارق مع مسار صاحب المركز الرابع لـ 20 نقطة.

وارتفع رصيد القناة لـ 65 نقطة في الصدارة مبتعدا عن مسار الرابع بفارق 20 نقطة إذ جمع الفريق 45 نقطة.

ويأتي بترول أسيوط برصيد 50 نقطة في المركز الثاني ويليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيشتعل الصراع في الجولات الـ 6 الأخيرة على بطاقتي التأهل والمركزين الثاني والثالث صوب الدوري الممتاز الموسم المقبل، إذ يتأهل 3 فرق ويهبط 4 من الممتاز للمحترفين ليصبح عدد الفرق 20.

ويعد ذلك أسرع تأهل للدوري قبل نهاية الموسم متفوقا على النصر الذي صعد في 2017-18 إلى الدوري المصري قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ولأول مرة يقود عبد الناصر محمد فريقا للتأهل من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

ويعود القناة ممثل مدينة الإسماعيلية إلى الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الـ 29 في تاريخ النادي بالدوري الممتاز ويعد موسم 1955-56 الأفضل في تاريخه باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن حقق الفريق من قبل لقب كأس مصر 1964 وأيضا كأس الاتحاد المصري في نسختها الوحيدة عام 2000.

الدوري المصري القناة عبد الناصر محمد
