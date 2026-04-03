دوري المحترفين - محطما رقم النصر.. القناة يعود لـ الدوري المصري قبل 6 جولات على النهاية

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 17:13

كتب : رضا السنباطي

نادي القناة

تأهل نادي القناة إلى الدوري المصري موسم 2026-27 بفضل الفوز على مسار بنتيجة 2-0 في الجولة 28 من دوري المحترفين.

وسجل ثنائية تأهل القناة للدوري الممتاز كل من حازم أبو سنة ومودي شلاطة.

وحسم القناة تأهله قبل 6 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع الفارق مع مسار صاحب المركز الرابع لـ 20 نقطة.

أخبار متعلقة:
وارتفع رصيد القناة لـ 65 نقطة في الصدارة مبتعدا عن مسار الرابع بفارق 20 نقطة إذ جمع الفريق 45 نقطة.

ويأتي بترول أسيوط برصيد 50 نقطة في المركز الثاني ويليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيشتعل الصراع في الجولات الـ 6 الأخيرة على بطاقتي التأهل والمركزين الثاني والثالث صوب الدوري الممتاز الموسم المقبل، إذ يتأهل 3 فرق ويهبط 4 من الممتاز للمحترفين ليصبح عدد الفرق 20.

ويعد ذلك أسرع تأهل للدوري قبل نهاية الموسم متفوقا على النصر الذي صعد في 2017-18 إلى الدوري المصري قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ولأول مرة يقود عبد الناصر محمد فريقا للتأهل من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

ويعود القناة ممثل مدينة الإسماعيلية إلى الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الـ 29 في تاريخ النادي بالدوري الممتاز ويعد موسم 1955-56 الأفضل في تاريخه باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن حقق الفريق من قبل لقب كأس مصر 1964 وأيضا كأس الاتحاد المصري عام 2000.

الدوري المصري دوري المحترفين القناة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526441/دوري-المحترفين-محطما-رقم-النصر-القناة-يعود-لـ-الدوري-المصري-قبل-6-جولات-على-النهاية