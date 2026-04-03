دوري المحترفين - محطما رقم النصر.. القناة يعود لـ الدوري المصري قبل 6 جولات على النهاية

تأهل نادي القناة إلى الدوري المصري موسم 2026-27 بفضل الفوز على مسار بنتيجة 2-0 في الجولة 28 من دوري المحترفين.

وسجل ثنائية تأهل القناة للدوري الممتاز كل من حازم أبو سنة ومودي شلاطة.

وحسم القناة تأهله قبل 6 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع الفارق مع مسار صاحب المركز الرابع لـ 20 نقطة.

بثنائية نظيفة.. القناة يفوز على مسار ويتأهل لدوري نايل💪



وارتفع رصيد القناة لـ 65 نقطة في الصدارة مبتعدا عن مسار الرابع بفارق 20 نقطة إذ جمع الفريق 45 نقطة.

ويأتي بترول أسيوط برصيد 50 نقطة في المركز الثاني ويليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيشتعل الصراع في الجولات الـ 6 الأخيرة على بطاقتي التأهل والمركزين الثاني والثالث صوب الدوري الممتاز الموسم المقبل، إذ يتأهل 3 فرق ويهبط 4 من الممتاز للمحترفين ليصبح عدد الفرق 20.

ويعد ذلك أسرع تأهل للدوري قبل نهاية الموسم متفوقا على النصر الذي صعد في 2017-18 إلى الدوري المصري قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ولأول مرة يقود عبد الناصر محمد فريقا للتأهل من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

ويعود القناة ممثل مدينة الإسماعيلية إلى الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الـ 29 في تاريخ النادي بالدوري الممتاز ويعد موسم 1955-56 الأفضل في تاريخه باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن حقق الفريق من قبل لقب كأس مصر 1964 وأيضا كأس الاتحاد المصري عام 2000.