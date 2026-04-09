ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم

أعلن ليفربول رحيل أندرو روبرتسون ظهير أيسر الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وسيغادر روبرتسون فريق ليفربول بعد 9 مواسم ناجحة في أنفيلد، مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولعب روبرتسون 373 مباراة مع ليفربول حتى الآن.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017.

وتوج روبرتسون بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة للقبين لكأس الرابطة.

كما توج بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع.

وبذلك يكشف ليفربول عن ثاني لاعبيه الراحل بنهاية الموسم، بعد محمد صلاح الذي كشف عن رحيله بنهاية الموسم.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.