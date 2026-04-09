إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري.

وقررت الرابطة إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على الحكم و2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين.

كما قررت إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي مباراة واحدة وغرامة مالية 5 آلاف جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

بالإضافة إلى غرامة مالية 20 ألف جنيه لكل فريق بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية الفيديو أثناء مراجعة الحالات.

وجاءت قرارات رابطة الأندية بشأن عقوبات الجولة الأولى كالتالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

توقيع غرامة مالية على محمد الشناوي حارس الأهلي، قيمتها 2500 جنيه؛ بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية الفيديو أثناء مراجعة الحالات.

إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وائل رأفت محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف أمين عمر النور مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

مباراة سموحة وإنبي:

إيقاف بابا بادجي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.