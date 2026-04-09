الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان

الخميس، 09 أبريل 2026 - 16:03

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان بعد شكواه من عدم أهلية مشاركة حمزة الموساوي لاعب الفريق المغربي في مباراة الفريقين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي نهضة بركان بإيقاف حمزة الموساوي عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة". (طالع التفاصيل)

وقال الهلال السوداني في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

"انعقدت الجلسة الخاصة بقضية الهلال لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ظهر اليوم، بمشاركة الأمين العام للنادي حسن علي عيسى، والمحامي بيدرو، وشهدت الجلسة مداولات ساخنة بين الأطراف، وقدم محامي نادينا العديد من الاعتراضات، كما وضع بعض الشروط، إضافة إلى تقديم مطالب عاجلة، وعليه تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الغد، على أن يتم خلالها إصدار قرار نهائي في القضية".

ومن المقرر أن يعلن كاف القرار النهائي في شكوى الهلال غدا الجمعة بحسب بيان النادي السوداني.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل في الثواني الأخيرة أمام الهلال السوداني بسيناريو جنوني إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 بين الفريقين في ملعب بلدية بركان في المغرب.

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

ومن المقرر أن يلعب نهضة بركان ضد الجيش الملكي يوم السبت ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

