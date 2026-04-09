مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين

الخميس، 09 أبريل 2026 - 14:45

كتب : محمد عبد العظيم

حمزة الموساوي - نهضة بركان

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان المغربي لمدة عامين.

وتأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسيناريو مجنون على حساب الهلال السوداني.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com : "إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين بسبب تعاطي مواد محظورة".

وأضاف المصدر "تم إبلاغ نادي نهضة بركان بسريان القرار بداية من تاريخ اليوم".

وأعلن نادي الهلال التقدم باحتجاج جديد إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، والتي يراها النادي السوداني غير قانونية. (طالع التفاصيل)

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل في الثواني الأخيرة أمام الهلال السوداني بسيناريو جنوني إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 بين الفريقين في ملعب بلدية بركان في المغرب.

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

