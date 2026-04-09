كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي

دعا إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول، رابطة الدوري الإنجليزي إلى تغيير موقفها بشأن تأجيل المباريات لصالح الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارة ليفربول 2-0 أمام باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول أمام مضيفه سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.

ليفربول سيلعب أمام فولام يوم السبت في الدوري، بينما تأجلت مباراة سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي، لمنح الفريق الباريسي أفضل فرصة للاستعداد للمباراة الهامة.

وقال كوناتي في تصريحات لشبكة Stan Sport: "إراحة سان جيرمان وتأجيل مباراته في الدوري الفرنسي؟ أتمنى لو كان لدينا الشيء نفسه في الدوري الإنجليزي، لكن الأمر مختلف تمامًا".

وأضاف "تأجيل مباراة الدوري بين مباراتي دوري الأبطال أمر جيد للغاية بالنسبة لباريس، أعتقد أن رابطة الدوري الفرنسي تساعدهم على الفوز بشيء في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أتمنى أن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي بالشيء نفسه في المستقبل للفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا. لماذا لا يحدث ذلك هذا الموسم".

قرار تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه لانس، والتي ستقام الآن في 13 مايو لتكون المباراة قبل الأخيرة في موسم الدوري الفرنسي، كان مثيرًا للجدل بشكل كبير، حيث انتقد لانس القرار.

إذ يبتعد لانس بأربع نقاط خلف باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، وكان يفضل إقامة المباراة على أرضه ضد منافسه على اللقب بين مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.