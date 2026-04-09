كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الخميس، 09 أبريل 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

دعا إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول، رابطة الدوري الإنجليزي إلى تغيير موقفها بشأن تأجيل المباريات لصالح الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارة ليفربول 2-0 أمام باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول أمام مضيفه سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.

ليفربول سيلعب أمام فولام يوم السبت في الدوري، بينما تأجلت مباراة سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي، لمنح الفريق الباريسي أفضل فرصة للاستعداد للمباراة الهامة.

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد

وقال كوناتي في تصريحات لشبكة Stan Sport: "إراحة سان جيرمان وتأجيل مباراته في الدوري الفرنسي؟ أتمنى لو كان لدينا الشيء نفسه في الدوري الإنجليزي، لكن الأمر مختلف تمامًا".

وأضاف "تأجيل مباراة الدوري بين مباراتي دوري الأبطال أمر جيد للغاية بالنسبة لباريس، أعتقد أن رابطة الدوري الفرنسي تساعدهم على الفوز بشيء في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أتمنى أن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي بالشيء نفسه في المستقبل للفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا. لماذا لا يحدث ذلك هذا الموسم".

قرار تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه لانس، والتي ستقام الآن في 13 مايو لتكون المباراة قبل الأخيرة في موسم الدوري الفرنسي، كان مثيرًا للجدل بشكل كبير، حيث انتقد لانس القرار.

إذ يبتعد لانس بأربع نقاط خلف باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، وكان يفضل إقامة المباراة على أرضه ضد منافسه على اللقب بين مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نرشح لكم
رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام إيراولا: أظهرنا شخصية قوية ضد أرسنال.. وتأهلنا الأوروبي صعب أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة الدوري يعود للملعب.. بورنموث يفوز على أرسنال ويقوف سلسلة اللا هزيمة انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث تشكيل أرسنال - هافيرتز ومارتينيلي أساسيان ضد بورنموث مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: العراق الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة قبل كأس العالم دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة 3×3 – خسارة رجال وسيدات مصر في تصفيات كأس العالم 15 دقيقة | كرة سلة
رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد 25 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. ميلود حمدي مدربا جديدا للاتحاد السكندري 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
