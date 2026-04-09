الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت

كشف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تفاصيل القرار الجديد بشأن إيقاف القيد لنادي الاتحاد.

وتعرض نادي الاتحاد السكندري لإيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 3 فترات قيد. (طالع التفاصيل)

وقال محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب 3500 دولار مستحقات متأخرة لـ نامورى تراروى. وسيتم دفع القيمة في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة إيقاف القيد".

وسبق أن عوقب الاتحاد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات شهر مارس الماضي وتم حل الأزمة سريعا.

ويستعد الاتحاد لأن يحل ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز التاسع في المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة.

وتضم قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد من فيفا

الزمالك 14 قضية

الإسماعيلي 5 قضايا

إيسترن كومباني 4 قضايا

راية قضية واحدة

نادي تلا قضية واحدة

الاتحاد السكندري قضية واحدة

مودرن سبورت قضية واحدة