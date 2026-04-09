بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات

الخميس، 09 أبريل 2026 - 01:05

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تعرض نادي الاتحاد السكندري لإيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 3 فترات قيد.

وجاء ذلك عبر موقع فيفا ليوم 8 أبريل الجاري.

وسبق أن عوقب الاتحاد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات شهر مارس الماضي وتم حل الأزمة سريعا.

وسبق أن صرّح محمد سلامة رئيس النادي لـ FilGoal.com آنذاك: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب خطأ إداري بين قطاع شؤون اللاعبين والإدارة المالية في تحويل مبلغ 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي".

ويستعد الاتحاد لأن يحل ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز التاسع في المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة.

وتضم قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد من فيفا

الزمالك 14 قضية

الإسماعيلي 5 قضايا

إيسترن كومباني 4 قضايا

راية قضية واحدة

نادي تلا قضية واحدة

الاتحاد السكندري قضية واحدة

مودرن سبورت قضية واحدة

الاتحاد السكندري الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 46 دقيقة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول 55 دقيقة | رياضات أخرى
حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا 56 دقيقة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
