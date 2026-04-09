بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات

تعرض نادي الاتحاد السكندري لإيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 3 فترات قيد.

وجاء ذلك عبر موقع فيفا ليوم 8 أبريل الجاري.

وسبق أن عوقب الاتحاد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات شهر مارس الماضي وتم حل الأزمة سريعا.

وسبق أن صرّح محمد سلامة رئيس النادي لـ FilGoal.com آنذاك: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب خطأ إداري بين قطاع شؤون اللاعبين والإدارة المالية في تحويل مبلغ 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي".

ويستعد الاتحاد لأن يحل ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز التاسع في المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة.

وتضم قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد من فيفا

الزمالك 14 قضية

الإسماعيلي 5 قضايا

إيسترن كومباني 4 قضايا

راية قضية واحدة

نادي تلا قضية واحدة

الاتحاد السكندري قضية واحدة

مودرن سبورت قضية واحدة