أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026

شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أن لجنة الحكام الحالية حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%، ويأمل في وصول منتخب مصر لثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة عبر قناة مودرن: "من حق الأهلي إصدار بيان وكل الاحترام لكل الأندية وعناصر اللعبة، ورأي اتحاد الكرة قاله أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الذي أعلن أن الحكم لم يخطئ في قراره".

وكشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وأضاف "أهداف اتحاد الكرة من لجنة الحكام الحالية تحققت بنسبة أكتر من 80%".

وأكمل "كنا نجري اختبارات للحكام نسبة نجاحها 80% أصبحت 99%، وأجرينا 8-9 معسكرات للحكام بدلا من 2-3 سواء على حساب الاتحاد المصري أو الدولي".

وواصل "استهدفنا النزول بمعدل أعمار الحكام بمعدلات لكل عام، وأن يصبح لدينا حكام جدد وأصبحنا نمتلك 26 حكما جديدا".

video:1

"الحكم كان في تمركز جيد.. وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء" 🎙️



تحليل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لحالة لمسة اليد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وأردف "الحكم قاضي ولا رقيب عليه غير ضميره، ولا يحاسب الحكام سوى رئيس لجنة الحكام، والأقرب أن يستمر رويز في لجنة الحكام الموسم المقبل".

وردا على وجود عروض لحسام وإبراهيم حسن قال: "متمسكون باستمرار حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر، وفي حال قدوم عرض لهم فلن يأتي لاتحاد الكرة لأن الأمر مختلف عن الأندية".

وأتم "نأمل أن يصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026، لأننا نستحق ذلك".

وسبق أن كشف إبراهيم حسن موقفه من العروض التدريبية المقدمة لهما قائلا عبر أون سبورت: "عروض تدريبية قبل كأس العالم؟ لا نفكر سوى في إسعاد الشعب المصري، مصر بالنسبة لنا هي رقم 1 ولها الأولوية ولم نناقش أي تفاصيل من أجل التركيز على كأس العالم 2026".

وخاض حسام حسن 28 مباراة مع منتخب مصر في منصب المدير الفني وفاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 3.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 وديا في جدة، ثم تعادل مع إسبانيا سلبيا في إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا لخوض مواجهة ودية ضد البرازيل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.