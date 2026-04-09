أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:07

كتب : FilGoal

مصطفى أبو زهرة - أوسكار رويز

شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أن لجنة الحكام الحالية حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%، ويأمل في وصول منتخب مصر لثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة عبر قناة مودرن: "من حق الأهلي إصدار بيان وكل الاحترام لكل الأندية وعناصر اللعبة، ورأي اتحاد الكرة قاله أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الذي أعلن أن الحكم لم يخطئ في قراره".

وكشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وأضاف "أهداف اتحاد الكرة من لجنة الحكام الحالية تحققت بنسبة أكتر من 80%".

وأكمل "كنا نجري اختبارات للحكام نسبة نجاحها 80% أصبحت 99%، وأجرينا 8-9 معسكرات للحكام بدلا من 2-3 سواء على حساب الاتحاد المصري أو الدولي".

وواصل "استهدفنا النزول بمعدل أعمار الحكام بمعدلات لكل عام، وأن يصبح لدينا حكام جدد وأصبحنا نمتلك 26 حكما جديدا".

وأردف "الحكم قاضي ولا رقيب عليه غير ضميره، ولا يحاسب الحكام سوى رئيس لجنة الحكام، والأقرب أن يستمر رويز في لجنة الحكام الموسم المقبل".

وردا على وجود عروض لحسام وإبراهيم حسن قال: "متمسكون باستمرار حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر، وفي حال قدوم عرض لهم فلن يأتي لاتحاد الكرة لأن الأمر مختلف عن الأندية".

وأتم "نأمل أن يصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026، لأننا نستحق ذلك".

وسبق أن كشف إبراهيم حسن موقفه من العروض التدريبية المقدمة لهما قائلا عبر أون سبورت: "عروض تدريبية قبل كأس العالم؟ لا نفكر سوى في إسعاد الشعب المصري، مصر بالنسبة لنا هي رقم 1 ولها الأولوية ولم نناقش أي تفاصيل من أجل التركيز على كأس العالم 2026".

وخاض حسام حسن 28 مباراة مع منتخب مصر في منصب المدير الفني وفاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 3.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 وديا في جدة، ثم تعادل مع إسبانيا سلبيا في إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا لخوض مواجهة ودية ضد البرازيل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

حسام حسن منتخب مصر مصطفى أبو زهرة أوسكار رويز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526836/أبو-زهرة-لجنة-الحكام-حققت-أهدافها-بنسبة-تفوق-80-وهدفنا-ثمن-نهائي-كأس-العالم-2026