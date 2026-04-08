لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا

كشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري.

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل رويز للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس.

وجاء تعليق رويز على النحو التالي:

"الحكم كان في تمركز جيد وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء وقرر أن الحالة لا تعد لمسة يد.

كما أجرى حكم الفيديو المساعد المراجعة باستخدام زوايا الكاميرا المختلفة وسرعات الإعادة المتنوعة، حيث تبين أن يد اللاعب المدافع كانت في وضع طبيعي لحظة ملامسة الكرة للذراع، دون أن تؤدي لتكبير حجم الجسم بشكل غير طبيعي.

كذلك اتضح أن حركة ذراع اللاعب كانت في محاولة لتجنب ملامسة الكرة وأن مسار الكرة كان متجها نحو الذراع.

من زاوية كاميرا التسلل في الجهة اليمنى التي تفسر الحركة التي قام بها اللاعب المدافع، كما يمكن ملاحظة اللقطة بسرعة مناسبة، مع استخدام التقريب "زووم" والتحليل خطوة بخطوة حتى لحظة ملامسة الكرة لليد.

وبالرجوع للمواد التعليمية السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم نجد مثالا توضيحيا، حيث بعد التنفيذ الركلة الركنية وقطع الكرة لمسافة تقارب 25 متر تصل إلى ذراع المدافعه وهي تحاول تفادي ملامسة الكرة للذراع.

ومن ضمن اعتبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤخذ في الحسبان أن اللاعب يحاول تجنب ملامسة الكرة للذراع.

وبناءً على ما سبق قررت لجنة الحكام إلى أن هذه الحالة لا تعد لمسة يد تستوجب العقوبة".

"الحكم كان في تمركز جيد.. وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء" 🎙️ تحليل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لحالة لمسة اليد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 📹 pic.twitter.com/7muMrA5aF6 — EFA.eg (@EFA) April 8, 2026

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.