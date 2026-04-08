لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 22:52

كتب : FilGoal

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

كشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري.

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل رويز للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس.

وجاء تعليق رويز على النحو التالي:

"الحكم كان في تمركز جيد وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء وقرر أن الحالة لا تعد لمسة يد.

كما أجرى حكم الفيديو المساعد المراجعة باستخدام زوايا الكاميرا المختلفة وسرعات الإعادة المتنوعة، حيث تبين أن يد اللاعب المدافع كانت في وضع طبيعي لحظة ملامسة الكرة للذراع، دون أن تؤدي لتكبير حجم الجسم بشكل غير طبيعي.

كذلك اتضح أن حركة ذراع اللاعب كانت في محاولة لتجنب ملامسة الكرة وأن مسار الكرة كان متجها نحو الذراع.

من زاوية كاميرا التسلل في الجهة اليمنى التي تفسر الحركة التي قام بها اللاعب المدافع، كما يمكن ملاحظة اللقطة بسرعة مناسبة، مع استخدام التقريب "زووم" والتحليل خطوة بخطوة حتى لحظة ملامسة الكرة لليد.

وبالرجوع للمواد التعليمية السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم نجد مثالا توضيحيا، حيث بعد التنفيذ الركلة الركنية وقطع الكرة لمسافة تقارب 25 متر تصل إلى ذراع المدافعه وهي تحاول تفادي ملامسة الكرة للذراع.

ومن ضمن اعتبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤخذ في الحسبان أن اللاعب يحاول تجنب ملامسة الكرة للذراع.

وبناءً على ما سبق قررت لجنة الحكام إلى أن هذه الحالة لا تعد لمسة يد تستوجب العقوبة".

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

الأهلي سيراميكا كليوباترا محمود وفا
الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية
الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة 2 دقيقة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأول لـ سيميوني في كامب نو.. أتلتيكو مدريد يستغل النقص العددي ويهزم برشلونة في أبطال أوروبا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا 39 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس 41 دقيقة | الدوري المصري
"قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
آدم كايد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلوزداد والتأهل لنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
