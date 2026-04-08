آدم كايد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلوزداد والتأهل لنهائي الكونفدرالية

شدد آدم كايد لاعب الزمالك أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد نيلسون مانديلا.

وقال كايد لاعب الزمالك في تصريحات لوسائل الإعلام ضمن أنشطة "كاف": "مواجهة شباب بلوزداد ستكون قوية وصعبة على الفريقين، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي البطولة".

وأضاف "شباب بلوزداد يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، ولكن الأمر نفسه بالنسبة لنا في مصر والشرق الأوسط، والزمالك لديه شعبية كبيرة، ونسعى لإسعاد جماهيره".

وأتم "درسنا منافسنا بشكل جيد، ونتدرب بجدية والجميع يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.