آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 16:10

كتب : FilGoal

آرون رامسي - أونام بوماس

أعلن الويلزي آرون رامسي يوم الثلاثاء اعتزال كرة القدم.

وانتهت مسيرة لاعب أرسنال السابق في سن الـ35.

وقال رامسي عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام: "بعد تفكير عميق قررت اعتزال كرة القدم، لم يكن قراراً سهلا".

وأضاف "تشرفت بارتداء قميص منتخب ويلز ومعايشة كل تلك اللحظات الرائعة معه".

ولعب رامسي 86 مباراة دولية مع ويلز وسجل 21 هدفا.

ولعب رامسي مع أرسنال في الفترة من 2008 إلى 2019.

وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، في 2014 و2015 و2017.

وانتقل بعدها إلى يوفنتوس، ليحصد لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وارتدى بعدها قمصان رينجرز الاسكتلندي ونيس الفرنسي وكارديف سيتي، ثم بوماس المكسيكي.

في نوفمبر الماضي، فسخ آرون رامسي مع بوماس المكسيكي بعد أشهر قليلة من التعاقد معه.

وانضم الويلزي إلى الفريق المكسيكي في يوليو الماضي بعقد يمتد لمدة موسم.

لكن بعد 4 أشهر فقط فسخ تعاقده عقب المشاركة في 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

وأشارت تقارير إلى السبب هو إصابات اللاعب المتكررة وغيابه مؤخرا عن التدريب والمشاركة مع الفريق مؤخرا بسبب اختفاء كلبه.

