HFM وأرسنال يعلنان عن شراكة عالمية متعددة السنوات

أعلنت HFM، وهي منصة رائدة في التداول عبر الإنترنت، اليوم عن شراكة جديدة متعددة السنوات مع نادي أرسنال، لتصبح شريكًا عالميًا رسميًا للنادي.

يجمع هذا الاتفاق بين علامتين تجاريتين عالميتين ترتكزان على الأداء والطموح، وتوحدهما رؤية مشتركة تقوم على النجاح طويل الأمد.

ومع استمرار HFM توسيع حضورها العالمي، توفّر هذه الشراكة منصة لتعزيز حضور علامتها التجارية على مستوى العالم والتواصل مع مشجعي أرسنال في مختلف أنحاء العالم.

وبصفتها شريكًا رسميًا، ستستفيد HFM من باقة واسعة من الحقوق العالمية، تشمل الظهور الإعلاني في أيام المباريات على استاد الإمارات، إلى جانب حضورها على المنصات الرقمية الخاصة بأرسنال، بما في ذلك منصة "The Arsenal" التي أُطلقت مؤخرًا.

كما ستتيح الشراكة الوصول إلى الأصول التسويقية للنادي وإلى اللاعبين، بهدف إنشاء محتوى وتجارب جديدة وجذابة للمشجعين، على أن يتم إطلاقها لاحقًا خلال هذا الموسم.

وقال إفثيميوس ميسيس الرئيس التنفيذي للتسويق في HFM: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة ومثيرة بالنسبة إلى HFM، إذ نتعاون مع أحد أكثر الأندية شهرة في عالم كرة القدم. فالتداول والأداء الرياضي النخبوي يشتركان في عناصر أساسية، منها التفكير الاستراتيجي والمرونة والقدرة على الأداء تحت الضغط".

وأضاف "من خلال هذا التعاون، نتطلع إلى ابتكار فرص تفاعل عالمية ذات قيمة تعكس التزامنا المشترك بالتميّز والنمو طويل الأمد".

وقالت جولييت سلوت، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في أرسنال: "يسعدنا أن نرحب بـ HFM كشريك رسمي لأرسنال. فهي شركة رائدة في مجالها، مع تركيز قوي على الابتكار والنجاح طويل الأمد، كما تدعم طموحنا في الفوز بالألقاب الكبرى. إن الشراكات المبنية على القيم المشتركة تساعدنا على تقديم أفضل التجارب لمشجعينا حول العالم، ونتطلع إلى العمل معًا".