مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع مدافعه هاري ماجواير لموسم جديد.

عقد ماجواير الحالي مع يونايتد ينتهي في صيف 2026، لكن النادي قرر التمديد حتى صيف 2027، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

خاض قلب الدفاع 266 مباراة بقميص الشياطين الحمر.

وتوج بكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي في عام 2019.

قال ماجواير في تصريحات لموقع ناديه: "تمثيل مانشستر يونايتد هو أعظم شرف. إنها مسؤولية تجعلني وعائلتي فخورين كل يوم".

وأضاف "أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع لما لا يقل عن 8 مواسم".

وأكمل "أتطلع لمواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لصناعة المزيد من اللحظات الرائعة معًا".

فيما قال جيسون ويلكوكس مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "هاري يجسد العقلية والصلابة المطلوبة للعب مع مانشستر يونايتد. إنه محترف من الطراز الأول ويجلب خبرة وقيادة لا تقدر بثمن لفريقنا الشاب والطموح".

وتابع "هاري، مثل الجميع في النادي، مصمم تمامًا على مساعدة مانشستر يونايتد لتحقيق نجاح مستمر ومنتظم".

وفقا لميرور فإن اللاعب رفض عدة عروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن النادي، أبرزهم كان من ميلان وبعض أندية الدوري السعودي.

صاحب الـ 33 عاما قضى سنوات من انخفاض وارتفاع المستوى ولكن خلال الفترة الماضية أصبح يراه النادي كجزء مهم من الفريق.

ماجواير انضم لمانشستر يونايتد في 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية.

مانشستر يونايتد هاري ماجواير
