تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي

يقترب نادي ليفربول من التوصل لاتفاق جديد مع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وانضم كوناتي إلى الريدز في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج تحت قيادة يورجن كلوب، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت نفسه كأحد العناصر الأساسية في خط الدفاع.

وأصبح المدافع الفرنسي الخيار الأول في مركز قلب الدفاع تحت قيادة آرني سلوت إلى جانب فيرجيل فان دايك، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل هدفًا. ومع اقتراب نهاية عقده الحالي، جذب كوناتي اهتمام عدد من الأندية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، في ظل مستواه القوي.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد واجهت بعض الصعوبات في البداية، حيث وُجدت فجوة بين مطالب اللاعب والنادي، لكن الأمور شهدت تطورًا إيجابيًا مؤخرًا. وبحسب شبكة "تيم توك"، توصل ممثلو اللاعب لاتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن عقد طويل الأمد، بعد الاتفاق على الجوانب المالية، مع بقاء بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وتسود حالة من التفاؤل داخل النادي بإتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل ملعب أنفيلد. ورغم بعض التذبذب في مستواه خلال الموسم، لا يزال كوناتي يُعد من أفضل المدافعين في أوروبا، وسيكون تجديد عقده بمثابة خطوة مهمة لمستقبل الفريق.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه فان دايك من المراحل الأخيرة في مسيرته، ما يدفع ليفربول للتخطيط طويل الأمد في الخط الخلفي. ومن المنتظر انضمام جيريمي جاكيه من رين هذا الصيف، إلى جانب عودة جيوفاني ليوني بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

ورغم تطورات ملف كوناتي، من المتوقع أن يعزز ليفربول دفاعه أيضًا، خاصة مع اقتراب رحيل جو جوميز بعد موسم عانى خلاله من الإصابات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com