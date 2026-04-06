تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

يقترب نادي ليفربول من التوصل لاتفاق جديد مع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وانضم كوناتي إلى الريدز في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج تحت قيادة يورجن كلوب، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت نفسه كأحد العناصر الأساسية في خط الدفاع.

وأصبح المدافع الفرنسي الخيار الأول في مركز قلب الدفاع تحت قيادة آرني سلوت إلى جانب فيرجيل فان دايك، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل هدفًا. ومع اقتراب نهاية عقده الحالي، جذب كوناتي اهتمام عدد من الأندية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، في ظل مستواه القوي.

سكاي: مانشستر سيتي يمتلك خطة لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا مدرب سانتوس: نيمار يعاني من إصابة في الركبة سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد واجهت بعض الصعوبات في البداية، حيث وُجدت فجوة بين مطالب اللاعب والنادي، لكن الأمور شهدت تطورًا إيجابيًا مؤخرًا. وبحسب شبكة "تيم توك"، توصل ممثلو اللاعب لاتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن عقد طويل الأمد، بعد الاتفاق على الجوانب المالية، مع بقاء بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وتسود حالة من التفاؤل داخل النادي بإتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل ملعب أنفيلد. ورغم بعض التذبذب في مستواه خلال الموسم، لا يزال كوناتي يُعد من أفضل المدافعين في أوروبا، وسيكون تجديد عقده بمثابة خطوة مهمة لمستقبل الفريق.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه فان دايك من المراحل الأخيرة في مسيرته، ما يدفع ليفربول للتخطيط طويل الأمد في الخط الخلفي. ومن المنتظر انضمام جيريمي جاكيه من رين هذا الصيف، إلى جانب عودة جيوفاني ليوني بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

ورغم تطورات ملف كوناتي، من المتوقع أن يعزز ليفربول دفاعه أيضًا، خاصة مع اقتراب رحيل جو جوميز بعد موسم عانى خلاله من الإصابات.

سكاي: مانشستر سيتي يمتلك خطة لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا تقرير: دي زيربي يستهدف صفقة مميزة من الدوري الإيطالي لتدعيم توتنام استعدادا لاستكمال الدوري.. مانشستر يونايتد يعلن قائمة اللاعبين لمعسكر أيرلندا تقرير: يوفنتوس يقدم عرضا لضم برناردو سيلفا لويز: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي "توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا
مؤتمر رايا: لم أشعر بالإحباط لمشاركة كيبا بدلا مني أمام ساوثامبتون 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي – استمرار غياب كامويش أمام سيراميكا.. وعودة ياسين مرعي 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومباني: كين لم يفقد إيقاع اللعب.. ونستعد لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية بسبب نشر خبر غير صحيح عن وليد صلاح الدين 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: حصلت على معلومات من جيوكيرس عن سبورتنج لشبونة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(0) ميلان.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. إيسكو يعود لتدريبات ريال بيتيس 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي ساعة | الدوري الإنجليزي
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
