الهلال السوداني يعلن حصوله على رد نهضة بركان على شكواه

أعلن نادي الهلال السوداني حصوله على رد نهضة بركان الذي أرسله إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان كاف قد حدد يوم 7 أبريل موعدا لجسة الاستماع في شكوى الهلال ضد نهضة بركان.

وأشار الهلال إلى أن نهضة بركان قد طلب رفع الإيقاف عن لاعبه بشكل مؤقت ووافق كاف عليه دون أسباب.

وجاء بيان الهلال بالكامل كالتالي:

حصل نادي الهلال السوداني اليوم على الرد الذي بعثه نادي نهضة بركان إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، في القضية رقم DCP/3337، وقد ثبت أن رفع الإيقاف المؤقت في 14 مارس 2026، تم بطلب من نادي نهضة بركان، وذلك عبر بريد إلكتروني أُرسل في الساعة 23:30 من نفس ليلة فرض الإيقاف.

وقد وافق الاتحاد الإفريقي على هذا الطلب خلال ثلاثة أيام، دون تقديم أسباب، ودون عقد جلسة استماع، ودون استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و36 من لوائح مكافحة المنشطات التابعة للفيفا لعام 2021، ولم يتم استشارة أي طرف آخر، كما لم يتم إخطار أي طرف آخر.

إن رفع إيقاف مؤقت خلال يومين، في حالة مخالفة مؤكدة تتعلق باستخدام منشطات، ودون عقد جلسة استماع، يعد سابقة غير معهودة، والمعيار الذي يترتب على ذلك يثير قلقًا بالغًا بشأن مستقبل تطبيق قوانين مكافحة المنشطات في كرة القدم الإفريقية.

كما يلاحظ نادي الهلال أن المراسلات الأخيرة للاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة إلى تنحي الشخص الذي وقع على قرار رفع الإيقاف المؤقت، وهو القرار الذي يعد أساس النزاع الحالي. ويتوقع نادي الهلال من هذا الشخص أن يتنحى من تلقاء نفسه، أو أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتعيين مسؤول آخر لرئاسة القضية.

وفي حال عدم حدوث ذلك، سيقوم نادي الهلال بإثارة مسألة تضارب المصالح رسميًا قبل بدء جلسة الاستماع. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 9 أبريل 2026، أي بعد ستة وعشرين يومًا من رفع الإيقاف، وقبل يومين فقط من مباراة نصف النهائي. وسيعرض نادي الهلال هذه الوقائع خلال الجلسة، ويعبر عن ثقته القوية في أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ قرارًا يحقق العدالة ويحافظ على نزاهة المنافسة. يجدد نادي الهلال تأكيده على التزامه بالدفاع عن حقوقه وصون نزاهة كرة القدم الإفريقية.

وتقدم الهلال بـ 3 شكاوى سابقة إلى"كاف" بشأن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد رد على ما أوضحه الهلال السوداني في بيانه الأخير بشأن عدم قانونية مشاركة لاعبه حمزة الموساوي في مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.