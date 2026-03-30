الشكوى الثالثة.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات

أعلن نادي الهلال السوداني رسميا التقدم باحتجاج جديد إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مشاركة لاعب ضمن فريق نهضة بركان، يراها النادي السوداني غير قانونية.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وسبق أن تقدم الهلال بشكوى لكاف حول أداء التحكيم في لقاء الذهاب ولقاء الإياب.

وجاء البيان الجديد على النحو التالي:

يصدر نادي الهلال هذا البيان الصحفي بخصوص المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا بتاريخ 22 مارس 2026.

لقد ثبت أن لاعب نهضة بركان، حمزة الموساوي، شارك في المباراة المذكورة، كما سبق أن ثبت أن اللاعب خضع لاختبار مكافحة المنشطات وأثبتت نتيجة الفحص تناول اللاعب لمادة منشطة مدرجة في قائمة المواد المحظورة من قبل وكالة مكافحة المنشطات العالمية (WADA)، وقد تم إخطار اللاعب رسميا بنتيجة التحليل الإيجابية، وتنازل اللاعب لاحقا عن حقه في تحليل العينة "B"، مما يؤكد الإعتراف بصحة العينة "A" ، وفق المادة 6.2 من لوائح فيفا لمكافحة المنشطات.

ولم يتم تقديم أي استثناء طبي أو مبرر قانوني لاستخدام أدوية أو عقاقير تحتوي علي المادة المحظورة في التحليل.

وبالتالي تم ايقافه عن المشاركة، ثم رفع هذا الإيقاف قبل المباراة، مما أتاح له المشاركة في المبارتين ضد الهلال علما بان الايقاف كان لمدة 30 يوما يتم خلالها متابعة الاجراءات، وهو قرار يعد انتهاكا جسيما لنزاهة المنافسة وتوازنها.

هذا وقد أعرب نادي الهلال عن دهشته وقلقه الشديد، حيث خلق هذا الوضع اختلالا واضحًا في سير المنافسة علما بأن اللاعب شارك في مباراة 14 مارس 2026 وكان له تأثير مباشر على النتيجة، إذ حصل على ركلة جزاء في الوقت الإضافي بعد تعرضه للخطأ. وسجل فريقه الهدف من خلالها، مما أثر مباشرة على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-0.

كما شارك في المباراة الثانية علما بأن اجمالي نتيجة المباراتين كان هدفين لهدف.

وكان الهلال قد تقدم باحتجاجين واعتراضين على مشاركة اللاعب قبل المباراتين وسلمهما لمراقبي المباراتين قبل انطلاقة كل واحدة منهما وفقا لما تقتضيه القواعد واللوائح

يؤمن نادي الهلال إيمانا راسحًا بأن كرة القدم يجب أن تمارس في ظروف عادلة ومتساوية، مع احترام كامل للمبادئ الأساسية المعترف بها عالميا في الرياضة، ولا يمكن المساومة على النزاهة أو مكافحة المنشطات.

هذا وقد قدم النادي طلبا رسميا للمشاركة في الاجراءات التأديبية ذات الصلة، وسيتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان التحقيق الكامل، وتحقيق العدالة، والحفاظ على نزاهة المنافسة.

يظل نادي الهلال ملتزما بحماية مبادئ اللعب النظيف وضمان أن تبقى كرة القدم نظيفة وشفافة وعادلة.

واعترض الهلال على التجاهل المستمر للشكاوى التي يبعثها خاصة المتعلقة بالحكام، مما يوفر لهم غطاء يشجع على اتخاذ قرارات غير منصفة، وطالب بناءً على ما سرده في الشكوى، والفيديو التوضيحي المرفق، فتح تحقيق فوري لحماية نزاهة كرة القدم، وإعطاء كل صاحب حق حقه.

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز يوم السبت.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.