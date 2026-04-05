الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان

أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد جلسة الاستماع في شكواه ضد نهضة بركان المغربي بشأن مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف يوم 9 أبريل موعدا لجلسة الاستماع في هذه الشكوى، وذلك قبل يومين من مباراة ذهاب نصف النهائي بين نهضة بركان والجيش الملكي.

وجاء بيان الهلال كالآتي:

"تلقى نادي الهلال اليوم، لأول مرة، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد جلسة استماع في القضية رقم DC/337 في 9 أبريل 2026، قبل يومين من مباراة نصف النهائي بين الجيش الملكي ونهضة بركان.

يأتي هذا بعد خمسة بلاغات رسمية تم تقديمها بين 23 مارس و3 أبريل 2026، لم نتلقَّ أي ردٍ منها. إن تحديد موعد هذه الجلسة يؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد تلقى وقبل دعوى نادي الهلال، ونحن نرحب بذلك. ولكن لدينا مخاوف جدية بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

ومع ذلك، لم يتلقَّ نادي الهلال أي مراسلات بشأن موقف نهضة بركان، أو حمزة الموساوي، أو أي طرف آخر معني بهذه القضية. لا يمكن توقع حضورنا جلسة استماع بحسن نية دون معرفة موقف جميع الأطراف المتدخلة مسبقًا. هذا الصمت غير مقبول إجرائيًا.

لقد طالبنا رسميًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن يؤكد قبل 6 أبريل 2026 الساعة 11:00 (بتوقيت القاهرة)، إما أن يصدر قرارًا وإبلاغه لجميع الأطراف قبل مباراة 11 أبريل 2026، أو أن المباراة سيتم تعليقها حتى صدور قرار نهائي. إذا لم نتلقَّ أي إجابة، فسنتقدم طعنًا فورًا أمام محكمة التحكيم الرياضية.

يشير نادي الهلال كذلك إلى أن جلسة الاستماع في 9 أبريل 2026 سيرأسها نفس الفرد الذي وقع على قرار 14 مارس 2026 برفع الإيقاف المؤقت عن حمزة الموساوي دون أساس قانوني ودون إخطار نادي الهلال.

إذا كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرغب في أن يؤخذ على محمل الجد كمؤسسة ملتزمة بالعدالة الإجرائية وسيادة القانون، فيجب عليه إعلان أن هذا الفرد في حالة تضارب مصالح وتنحيته عن أي مشاركة أخرى في هذا الأمر دون تأخير.

يظل نادي الهلال ملتزمًا بالدفاع عن حقوقه ونزاهة كرة القدم الإفريقية من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة".

وتقدم الهلال بـ 3 شكاوى سابقة إلى"كاف" بشأن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي. (طالع التفاصيل)

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد رد على ما أوضحه الهلال السوداني في بيانه الأخير بشأن عدم قانونية مشاركة لاعبه حمزة الموساوي في مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)