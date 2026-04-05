الشريعي لـ في الجول: أتممنا انتقال شكشك إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي إتمام انتقال مصطفى شكشك لاعب الفريق إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي.

ويلعب شكشك مع أهلي طرابلس على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الشريعي لـ FilGoal.com: "أتممنا انتقال مصطفى شكشك إلى أهلي طرابلس بصيغة البيع النهائي".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 5 مباريات مع أهلي طرابلس وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وكان الشريعي قد كشف من قبل عن سبب عدم انتقال شكشك للأهلي في يناير الماضي.

وقال الشريعي عبر قناة النهار: "تربطني علاقة خاصة جدا مع محمود الخطيب نظرا لصداقته السابقة مع والدي وعلاقتي به لن تنتهي، وهو شخص يجبرك على التقدير والاحترام".

وأضاف "الأهلي لم يتحدث معي بشكل مباشر لضم مصطفى شكشك، ولكن كانت هناك أحاديث جانبيه والرقم الذي تم عرضه لضم اللاعب لم يكن مرضي بالنسبة لي".

وأتم "وجدت أن الرقم المعروض لترك مصطفى شكشك للأهلي ضعيف للغاية مقارنة بمستوى اللاعب، لذلك وافقت على إعارته إلى أهلي طرابلس مقابل 500 ألف دولار وهو رقم يقترب من عرض الأهلي لشراء اللاعب".

ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية مع فريقه في الموسم الماضي.