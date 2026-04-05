الشريعي لـ في الجول: أتممنا انتقال شكشك إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:09

كتب : حامد وجدي

توقيع مصطفى شكشك لـ أهلي طرابلس

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي إتمام انتقال مصطفى شكشك لاعب الفريق إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي.

ويلعب شكشك مع أهلي طرابلس على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الشريعي لـ FilGoal.com: "أتممنا انتقال مصطفى شكشك إلى أهلي طرابلس بصيغة البيع النهائي".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 5 مباريات مع أهلي طرابلس وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وكان الشريعي قد كشف من قبل عن سبب عدم انتقال شكشك للأهلي في يناير الماضي.

وقال الشريعي عبر قناة النهار: "تربطني علاقة خاصة جدا مع محمود الخطيب نظرا لصداقته السابقة مع والدي وعلاقتي به لن تنتهي، وهو شخص يجبرك على التقدير والاحترام".

وأضاف "الأهلي لم يتحدث معي بشكل مباشر لضم مصطفى شكشك، ولكن كانت هناك أحاديث جانبيه والرقم الذي تم عرضه لضم اللاعب لم يكن مرضي بالنسبة لي".

وأتم "وجدت أن الرقم المعروض لترك مصطفى شكشك للأهلي ضعيف للغاية مقارنة بمستوى اللاعب، لذلك وافقت على إعارته إلى أهلي طرابلس مقابل 500 ألف دولار وهو رقم يقترب من عرض الأهلي لشراء اللاعب".

ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية مع فريقه في الموسم الماضي.

إنبي ميركاتو أهلي طرابلس أيمن الشريعي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526581/الشريعي-لـ-في-الجول-أتممنا-انتقال-شكشك-إلى-أهلي-طرابلس-بشكل-نهائي