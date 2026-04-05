أرتيتا: سأدافع عن لاعبي فريقي أكثر من أي وقت مضى

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن ثقته في لاعبي فريقه رغم الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثامبتون.

وفجر ساوثامبتون المفاجأة بالفوز 2-1 على أرسنال وأقصى الفريق اللندني من ربع النهائي.

وقال مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي: "أحب لاعبي فريقي، ولن انتقدهم بسبب الخسارة هنا بعد ما فعلوه في آخر 9 أشهر".

وأضاف "ما يُعرضون أجسادهم له من معاناة، البعض كان من الممكن ألا يتواجد في المباراة".

وتابع "سأدافع عنهم أكثر من أي وقت مضى. إن كان لا بد لأحد أن يتحمل المسؤولية، فأنا هو".

وأتم "أمامنا أجمل فترة في الموسم الحالي. عادة ما نمر بلحظتين أو 3 كهذه في الموسم، لكن هذه هي اللحظة الأولى بهذا المستوى من الصعوبة. فلننهض، ولنثبت وجودنا".

ولأول مرة يتم إقصاء أرسنال من فريق من درجة أقل منذ 2022 عندما ودع الكأس من الدور الثالث على يد نوتنجهام فورست.

وازدادات أوجاع أرسنال بخسارة الفريق لقبه الثاني في المباراة الثانية على التوالي.

فكانت آخر مباراة للجنرز ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وخسرها 2-0.

والآن ودع كأس الاتحاد الإنجليزي ليتبق له بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمنافسة عليها.