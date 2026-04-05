الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية

أوضح خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة تحمل تكاليف علاج إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، وأوضح دور الاتحاد في مساندة الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة عبر قناة النهار: "اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف علاج إسلام عيسى وسيسافر إلى ألمانيا خلال أيام رفقة محمد أبو العلا أو مصطفى صدقي طبيبا المنتخب، وحسام حسن حزين على إصابته بشكل غير عادي".

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "ستقام مباراة ودية لمنتخب مصر يوم 29 مايو المقبل في استاد العاصمة الإدارية، وسنحاول أن تكون أمام منتخب مشارك في كأس العالم أو أحد منتخبات المستوى العالي".

وتابع "اللاعبون يفضلون إقامة معسكر منتخب مصر في مشروع الهدف لأنه مجهز على أعلى مستوى، وكل وسائل الراحة والأمان متوفرة لهم. ومحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يستهدف تحويل مشروع الهدف ليكون لمركز استشفاء عالمي".

وواصل "هاني أبو ريدة يبذل مجهودا غير عاديا لخدمة كل الأندية المصرية في المسابقات القارية، وتحدث مع باتريس موتسيبي بشأن أزمة إيقاف جماهير خلال مباراة الترجي، ولا يجب أن ننكر دوره سواء كاف أو فيفا وهناك أمور تكون خارجة عن يده في بعض المواقف".

وأردف "اتحاد الكرة لم يتدخل إطلاقا لتأجيل قرار اللجان في أزمة زيزو مع الزمالك بسبب مشاركته مع منتخب مصر، ولكل لجنة حرية القرار".

وأكمل "ما مصلحة اتحاد الكرة في ألا يقيد فريق لصفقاته، ما يهمنا أن يشارك الجميع ويستفيد".

وتطرق للحديث عن الرخصة الإفريقية بشأن الزمالك قائلا: "ما تقوله اللوائح أنه لا يجب إصدار رخصة المشاركة القارية في حال تواجد أزمات مالية، النادي عليه التسوية أو الجدولة مع الأطراف الأخرى ومن ثم تقديم أوراقه للاتحاد بموافقة الطرفين قبل المدة المحددة".

وأتم "الأمر خارج إرادة الاتحاد، وننصح الأندية ونساعدها وسبق أن نصحنا الزمالك للتصرف بشكل صحيح من أجل الحصول على الرخصة القارية. واتحاد الكرة دوره مساعدة الزمالك وكل الأندية، ولن يتأخر عليهم".

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية. (طالع التفاصيل)